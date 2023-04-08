Маск відкриває Twitter для Путіна та його поплічників

У соцмережі, яку придбав американський мільярдер, знято обмеження на облікові записи, пов’язані з Кремлем.

У квітні 2022 року, після російського вторгнення в Україну, соцмережа Twitter обмежила облікові записи держави-агресорки, включно із акаунтами президента РФ та російського уряду. Однак ситуація змінилася після того, як соцмережу придбав мільярдер Ілон Маск.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на проведені минулого тижня тести.

Перевірка показала, що російські державні облікові записи відображаються вгорі деяких результатів пошуку та з’являлися в пропозиціях.

Колишній керівник Twitter підтвердив, що це означає відступ від торішніх заходів. “Надзвичайно малоймовірно, що ці зміни відбулися б випадково або без відома та керівництва персоналу компанії”, - цитують у виданні його коментар.

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Соцмережі вважають ключовою частиною дезінформації Кремля. Акаунт посольства РФ у Великій Британії було заблоковано через твердження, що українські збройні сили стріляють по власних громадянах і українські солдати “заслуговують на смерть через повішення”.

Тепер обліковий запис російських дипломатів у Британії доступний для використання так само, як і Міністерства закордонних справ РФ та президента Росії Володимира Путіна.

Окрім того, дослідження вихідного коду Twitter минулого тижня показало, що його алгоритм знижує ранг публікацій, пов’язаних з війною в Україні.

Теперішнє керівництво Twitter поки що не відгукнулося на прохання про коментар.

Нагадаємо, Twitter більше не в змозі захистити користувачів від тролінгу, координованої державою дезінформації та сексуальної експлуатації дітей після звільнень і змін під керівництвом власника Ілона Маска.

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