Гривня зміцнюється: чи буде долар по 35 — прогнози експертів

У деяких банках долар уже купують за курсом, нижчим, ніж встановлена Нацбанком фіксована позначка 36,6 грн/$.

Уже тривалий час в Україні спостерігається тенденція до зміцнення національної валюти. Цими днями Універсал Банк, який емітує картки monobank, встановив курс готівкового долара у купівлі на 36,4 грн/$, що на 20 копійок нижче за офіційний курс НБУ.

Про це пише UBR.ua.

Старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) Юрій Гайдай зауважив, що різниця між офіційним і готівковим курсами становить вже менш, ніж 2%, тоді як в липні 2022 року вона досягала 28%, а у вересні - 16%.

Причинами цього фахівець називає:

зменшення попиту на готівкову валюту в населення;

відсутність емісії гривні з кінця минулого року;

збільшення пропозиції через сезонний продаж валюти аграріями;

зростання індексу очікувань ділової активності від бізнесу;

роботу НБУ із керівникам комерційних банків з питання фінмоніторингу при транзакціях.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак до цього переліку причин зміцнення гривні додає також фінансову підтримку країн-партнерів, яка дозволяє не переживати про дефолт, планувати золото-валютні резерви країни і справлятися із бюджетними витратами під час війни.

Окрім того, надана банкам можливість самостійно встановлювати курс валют знижує спекулятивні настрої.

Експерти вважають, що курс долара може впасти нижче рівня 37 грн/$, але українцям навряд чи вдасться скористатися цим трендом.

“Курс долара по 35 грн/$ – це оптимістичні оцінки, які теж мають право на існування. Але для населення це не стане можливістю купити долар по 35 грн, і товари в країні не подешевшають”, - вважає Орищак.

На думку аналітиків, основним "гальмом" для зниження вартості готівкової валюти є офіційний курс НБУ, який стримує будь-які тенденції на зміцнення гривні нижче встановленого порогу. Подальше зниження курсу теоретично можливе тільки при зміні офіційного курсу НБУ в меншу сторону.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко наголошує, що наразі підстав для того, аби відмовитись від фіксованого курсу гривні до долара. До слова, це передбачає Меморандум з МВФ.

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