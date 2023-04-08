Гривна укрепляется: будет ли доллар по 35 — прогнозы экспертов

В некоторых банках доллар уже покупают по курсу ниже установленного Нацбанком фиксированной отметки 36,6 грн/$.

Уже длительное время в Украине наблюдается тенденция к укреплению национальной валюты. На днях Универсал Банк, эмитирующий карты monobank, установил курс наличного доллара в покупке на 36,4 грн/$, что на 20 копеек ниже официального курса НБУ.

Об этом пишет UBR.ua.

Старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Юрий Гайдай отметил, что разница между официальным и наличным курсами составляет уже менее 2%, тогда как в июле 2022 года она достигала 28%, а в сентябре – 16%.

Причинами этого специалист называет:

уменьшение спроса на наличную валюту у населения;

отсутствие эмиссии гривны с конца прошлого года;

увеличение предложения из-за сезонной продажи валюты аграриями;

рост индекса ожиданий деловой активности от бизнеса;

работу НБУ с руководителями коммерческих банков по вопросу финмониторинга при транзакциях.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак к этому перечню причин укрепления гривни добавляет также финансовую поддержку стран-партнеров, позволяющую не переживать о дефолте, планировать золото-валютные резервы страны и справляться с бюджетными расходами во время войны.

Кроме того, предоставленная банкам возможность самостоятельно устанавливать курс валют снижает спекулятивные настроения.

Эксперты считают, что курс доллара может упасть ниже уровня 37 грн/$, но украинцам вряд ли удастся воспользоваться этим трендом.

“Курс доллара по 35 грн/$ – это оптимистичные оценки, тоже имеющие право на существование. Но для населения это не станет возможностью купить доллар по 35 грн и товары в стране не подешевеют”, — считает Орищак.

По мнению аналитиков, основным "тормозом" для снижения стоимости наличной валюты является официальный курс НБУ, сдерживающий любые тенденции на укрепление гривны ниже установленного порога. Дальнейшее снижение курса теоретически возможно только при смене официального курса НБУ в меньшую сторону.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко отмечает, что на данный момент оснований для того, чтобы отказаться от фиксированного курса гривны к доллару. К слову, это предполагает Меморандум по МВФ.

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