Маск открывает Twitter для Путина и его приспешников

В соцсети, приобретенной американским миллиардером, сняты ограничения на учетные записи, связанные с Кремлем.

В апреле 2022 года, после российского вторжения в Украину, соцсеть Twitter ограничила учетные записи государства-агрессорки, включая аккаунты президента РФ и российского правительства. Однако ситуация изменилась после того, как соцсеть приобрел миллиардер Илон Маск.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на проведенные на прошлой неделе тесты.

Проверка показала, что российские государственные аккаунты отображаются вверху некоторых результатов поиска и появлялись в предложениях.

Бывший руководитель Twitter подтвердил, что это означает отступление от прошлогодних мер. "Чрезвычайно маловероятно, что эти изменения произошли случайно или без ведома и руководства персонала компании", — цитируют в издании его комментарий.

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Соцсети считают ключевой частью дезинформации Кремля. Аккаунт посольства РФ в Великобритании был заблокирован из-за утверждения, что украинские вооруженные силы стреляют по собственным гражданам и украинские солдаты "заслуживают смерти через повешение".

Теперь учетная запись российских дипломатов в Британии доступна для использования так же, как и Министерства иностранных дел РФ и президента России Владимира Путина.

Кроме того, исследование исходного кода Twitter на прошлой неделе показало, что его алгоритм снижает ранг публикаций, связанных с войной в Украине.

Нынешнее руководство Twitter пока не отозвалось на просьбу о комментарии.

Напомним, Twitter больше не в состоянии защитить пользователей от троллинга, координированного государством дезинформации и сексуальной эксплуатации детей после увольнений и изменений под руководством владельца Илона Маска.

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