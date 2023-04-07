Коли у католиків Великдень 2023 року: традиції, чи печуть і святять паску

2023 року католики святкують Великдень 9 квітня. Поряд з Різдвом Христовим це свято вважається одним з найбільших та найважливіших. Деякі традиції західних вірян відрізняються від православних. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Коли Великдень у католиків 2023 року і чому дата відрізняється від православних

Католицький Великдень 2023 року припадає на 9 квітня 2023 року. Це рівно на тиждень раніше, ніж у православних вірян.

Католики і православні вираховують дату Великодня по-різному, саме тому ці два свята святкуються найчастіше в різні дні. До речі, навіть якщо Православна Церква України вирішить перейти на новий церковний календар, то дата Великодня з католиками все-рівно не співпадатиме. А ось інші церковні свята будемо святкувати тоді разом.

Чому так сталося? Ще від XVI століття католицька і православна церква використовують різні пасхалії, тобто методи обчислення Великодня. Більшість православних церков, зокрема і ПЦУ, облислюють дату Воскресіння Христового, використовуючи день весняного рівнодення за старим стилем, а ось католики — за новим.

У східній традиції для розрахунку використовують так звану Александрійську пасхалію:

Повний місяць(Y) = 21 березня + [(19×[Y÷19] + 15)÷ 30].

Якщо значення Повний місяць(Y)< 32, то дата повного місяця буде в березні;

Якщо значення Повного місяця(Y)>= 32, то треба відняти 31 день, і отримаємо дату в квітні.

Католики використовують нову пасхалію, яка була створена неаполітанським астрономом Алоїзієм Лілієм та німецьким монахом-єзуїтом Кристофером Клавієм. Найчастіше Великдень за західною традицією приходить на тиждень раніше (в 45% випадків), в 30% випадків дати можуть збігатися. Дуже рідко святкування різниться на 4-5 тижнів. А ось різниці в 2-3 тижні не буває.

Традиції і звичаї католицького Великодня

Багато в чому католицький Великдень відрізняється від православного. Насамперед, відмінності починаються ще на етапі підготовки до свята. Великий піст у католиків триває на тиждень менше, а його суворість м'якша.

У неділю (Великдень) віряни обов'язково відвідують храми, слухають великоднє богослужіння. В церквах розпалюють спеціальний вогонь, який є символом надії та світла, які Господь подарував людству. Віряни запалюють свічки об цей вогонь та несуть їх додому.

Також католики збираються всією родиною за святковий стіл. На столі обов'язково повинні бути фарбовані варені яйця, шоколадні цукерки у формі яєць і зайчиків, м'ясо кролика або індички. Великодня святкова випічка чимось схожа на українську паску, але вона зустрічається у католиків досить рідко.

Для католиків основним символом свята є великодній кролик. Згідно з легендою, цей звір приносить в кожну оселю кошик з шоколадними яйцями та ховає їх в садку. Діти дуже люблять шукати ці яєчка і ласувати солодощами.

Чи святять паску католики: святкова випічка

Католики, як і православні, освячують продукти у кошику. Однак пасок в них ви не знайдете. Найчастіше кладуть м'ясо, ковбаси, сир, масло, яйця.

Взагалі в кожній країні існує своя традиція великодньої випічки. Наприклад, італійці випікають дріжджовий хліб, який називається Коломбо і має форму голуба. Англійсьці люблять здобні булочки з хрестом зверху, які вони називають hot cross buns, а в сусідній Польщі популярні пісочні пироги з фруктовою чи горіховою начинкою — мазуреки.\

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