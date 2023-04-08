Шесть детей осиротели, когда мама погибла в ДТП через часы после похорон папы

Женщины не стало всего через 5,5 часов после того, как она похоронила своего мужа.

В США женщина трагически погибла в автокатастрофе всего через несколько часов после того, как похоронила своего мужа. Сиротами остались шесть детей супругов.

Об этом сообщает Mirror.

Сара и Луис Новаки были счастливой супружеской парой с шестью детьми. Однако несколько недель назад мужчина проиграл битву с раком. Спустя всего несколько часов после того, как Сара похоронила своего мужа, она сама погибла в автомобильной аварии.

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Мама Сары, Патриция Картрайт, выразила свою печаль и поделилась воспоминаниями о дочери и зяте.

"Где был один, там был и другой. То, о чем один не подумал, другой сделал. Я не думаю, что она могла бы быть без него. Так что она с ним", – сказала мама погибшей женщины.

Сара и Луис были влюбленной парой, прожившей в браке почти шесть лет. У них было шесть детей, и они любили проводить время вместе в лагере, путешествовать и быть просто вместе со всей семьей.

У Луиса обнаружили агрессивную форму рака, и он изо всех сил боролся с недугом. Несмотря на боль и трудности, Сара оставалась положительной и поддерживала мужа.

Однако отец шести детей не смог преодолеть рак и умер 19 марта. Через несколько часов после похорон мужа 1 апреля Сара погибла в автокатастрофе. Водитель авто, в котором женщина была пассажиркой, не справился с управлением и перевернулся в кювет в городе Пальмира, штат Висконсин.

Расследование обстоятельств аварии продолжается, однако полиция уже сообщила, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего врезался в водопропускную трубу и перевернулся.

В полиции добавили, что один из двух пассажиров выпрыгнул из авто. Кто был водителем и как они связаны с семьей, неизвестно.

Оба человека, которых нашли авто, были объявлены мертвыми на месте происшествия.

Мама Сары рассказала о своей погибшей дочери и ее семье: "Ее дом никогда не был полным, потому что всегда была комната для кого-то еще. Каждый раз, когда кому-то было нужно, она говорила: "Не волнуйся, мы справимся".

"Это действительно тяжело, потому что ты заканчиваешь (похороны – ред.), а потом через пять с половиной часов тебе звонят и сообщают, что твоя дочь попала в аварию. Мы хотим, чтобы все запомнили ее таким человеком, который был полон жизни", – сказала мама Сары.

Друг семьи создал страницу GoFundMe, чтобы поддержать шестерых детей Новаков в это тяжелое время, и собрал свыше 15 тыс. дол.

Напомним, в Индии паре на свадьбу подарили домашний кинотеатр со взрывчаткой. Она сдетонировала – погибли жених и его брат.

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