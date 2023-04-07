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В Италии медведи разорвали студента на куски во время пробежки

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1355
Время на прочтение
1 мин
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В Италии медведи разорвали студента на куски во время пробежки

Фото: Getty Images

26-летний мужчина бегал в лесу.

В курортной итальянской провинции Трентино медведи убили мужчину.

Об этом сообщает dailystar.co.uk.

Тело 26-летнего Андреа Папи нашли разорванным в клочья после того, как он не вернулся домой на обед со своей девушкой.

Молодой бегун, студент-тренер отправился на пробежку по лесу утром 5 апреля. Когда он не вернулся к обеду, его возлюбленная позвонила в полицию. Изуродованный труп обнаружили через несколько часов.

© dailystar.co.uk
Фото: dailystar.co.uk

Следователи подозревают, что звери напали на Андреа на дороге, а затем утащили вглубь леса, где его "выпотрошили".

Проводится вскрытие, чтобы выяснить, был ли мужчина уже мертв, когда его нашли животные.

Также сообщается, что скорее всего нападения совершили бурые медведи, обитающие в лесах на севере Италии. Этот случай шокировал местное население. Многие утверждают, что в последнее время наблюдают активность медведей. Так, в прошлом месяце дикие животные пробрались на несколько ферм и загрызли овцу.

Напомним, на днях в Индии 22-летний мужчина скончался из-за нападения тигра. В этот момент он справлял нужду.

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Дата публикации
Просмотры
1355
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