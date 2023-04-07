После свадьбы девушка узнала, что умрет через несколько дней: что произошло

Вскоре после свадьбы, которая состоялась 3 апреля, британка Эшли Макмехон, годами страдавшая от болезней и боли, узнала, что жить ей осталось считанные дни.

Об этом сообщает Liverpool Echo.

Эшли Макмэхон впервые обратилась к врачам по поводу своих симптомов в 2018 году и даже не подозревала, что это станет началом четырехлетней борьбы.

В течение многих лет женщина испытывала боль в животе, вздутие и нерегулярный менструальный цикл. Сначала считалось, что девушка страдала синдромом циклической рвоты, а затем у нее диагностировали синдром поликистозных яичников (СПКЯ).

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“Кисты яичников могут быть распространены и обычно исчезают сами по себе, но все, что превышает пять сантиметров, вызывает беспокойство. У меня первый был 14 сантиметров, второй 16 сантиметров, а последний был сложный - 20 сантиметров”, – рассказала женщина на своей странице в Facebook.

Но на самом деле ее состояние было гораздо более серьезным. После ухудшения ситуации в январе 2023 года она была госпитализирована в Ливерпульскую королевскую больницу, где ей поставили диагноз муцинозная карцинома яичников, редкий, агрессивный тип рака яичников.

Теперь ей осталось жить считанные дни. Страшную новость она узнала вскоре после свадьбы со своим многолетним партнером Джоном Прайсом, с которым раньше состояла в гражданском браке.

Напомним, после смерти единственной родственницы, которая ухаживала за ней, 82-летняя итальянка не могла самостоятельно принимать лекарства и питаться и две недели умирала от голода.

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