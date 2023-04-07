Після весілля дівчина дізналася, що помре через кілька днів: що сталося

29-річній жінці сказали, що вона страждає на рідкісне захворювання.

Невдовзі після весілля, яке відбулося 3 квітня, британка Ешлі Макмехон, яка роками страждала від хвороб і болю, дізналася, що жити їй залишилося лічені дні.

Про це повідомляє Liverpool Echo.

Ешлі Макмехон уперше звернулася до лікарів із приводу своїх симптомів у 2018 році й навіть не підозрювала, що це стане початком чотирирічної боротьби.

Протягом багатьох років жінка відчувала біль у животі, здуття та нерегулярний менструальний цикл. Спочатку вважалося, що дівчина страждала від синдрому циклічної блювоти, а потім у неї діагностували синдром полікістозних яєчників (СПКЯ).

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“Кісти яєчників можуть бути поширеними і зазвичай зникають самі по собі, але все, що перевищує п’ять сантиметрів, викликає занепокоєння. У мене перший був 14 сантиметрів, другий 16 сантиметрів, а останній був складний - 20 сантиметрів”, – розповіла жінка на своїй сторінці у Facebook.

Але насправді її стан був набагато серйознішим. Після погіршення ситуації в січні 2023 року її госпіталізували до Ліверпульської королівської лікарні, де їй поставили діагноз муцинозна карцинома яєчників, рідкісний, агресивний тип раку яєчників.

Тепер їй залишилося жити лічені дні. Страшну новину вона дізналася невдовзі після весілля зі своїм багаторічним партнером Lжоном Прайсом, з яким раніше перебувала у цивільному шлюбі.

Нагадаємо, після смерті єдиної родички, яка доглядала її, 82-річна італійка не могла самостійно приймати ліки та харчуватися і два тижні помирала від голоду.

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