Старушка две недели умирала от голода после внезапной смерти дочери

После смерти единственной родственницы, которая ухаживала за ней, 82-летняя итальянка не могла самостоятельно принимать лекарства и питаться.

Пожилую женщину и ее 55-летнюю дочь нашли мертвыми в своем доме в итальянском городке Перджине-Вальсугана. Обе женщины скончались несколько недель назад естественной смертью.

Об этом сообщает местное издание l'Adige.

Соседи по дому известили власти о неприятном запахе, слышавшемся из квартиры, где жила старенькая мать с дочерью. "Смесь запаха газа и смерти", — сказал один из соседей.

Подозрения жителей дома подтвердились, когда в квартиру вошли пожарные и полиция. Две женщины – 55-летняя Франка Бернабе и ее 82-летняя мать Филомена Антоначчи – были найдены мертвыми.

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По предварительным выводам судмедэкспертов, вызванных на место происшествия, женщины скончались естественной смертью, при этом дочь умерла раньше.

По данным следствия, младшая женщина умерла от сердечного приступа в первой декаде марта, а ее мать, которая имела серьезные проблемы со здоровьем и нуждалась в постоянном уходе, умерла через две недели, вероятно, от голода. Неподвижно лежа в постели, она не получала лекарства, которые должна была принимать каждый день, и не могла питаться сама.

Напомним, ранее на кладбище в итальянском городе Луино в регионе Ломбардия 88-летний мужчина скончался прямо на могиле своей жены.

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