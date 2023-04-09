Під час контрнаступу ЗСУ під удар можуть потрапити 5 областей РФ – експерт

Збройні сили України під час майбутнього контрнаступу можуть завдавати ударів по військових об'єктах, зокрема на території Росії. Це стосуватиметься п’яти областей РФ – Брянської, Курської, Бєлгородської, Воронезької та Ростовської.

Про це проєкту "Орестократія" розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

"П'ять областей, які зараз атакуються, – це Брянська область, Курська область, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська області. Ці п'ять областей межують з Україною. Глибина – кілька сотень кілометрів. Вже обстрілюються військові об'єкти в цих областях і найближчим часом знищуватимуться і далі будемо продовжувати знищувати", – зазначив військовий експерт.

Світан також наголосив, що для ураження військових об'єктів на території РФ Україна використовуватиме виключно озброєння вітчизняного виробництва.

"У нас є засоби ураження, які можуть діставати і дістають росіян на російській території в тому числі. Ось уже з дозволу Генштабу навіть нещодавно з'явилося відео роботи по військовій колоні на російській території. Однозначно, ми працюватимемо і працюємо по цих військових базах, як тільки отримуватимемо від нашого "Укроборонпрому" наші розробки для роботи по Росії", – сказав Світан.

Експерт також наголосив, що західні союзники України не дають дозвіл на застосування своїх зразків озброєння по території РФ,щоб уникнути у майбутньому можливої судової тяганини з РФ.

" Вони не хочуть брати участь у будь-яких судових розглядах, які може Росія підняти. Для того, щоб уникнути таких претензій Росії, просять нас використовувати озброєння, яке передають, тільки на нашій території. По військових об'єктах на російській території ми використовували, використовуємо і будемо використовувати наше озброєння, яке вироблено нашим "Укроборонпром", – резюмував Світан.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що на засіданнях Ставки верховного головнокомандувача розглядається не один варіант проведення контрнаступу ЗСУ, який залежить від багатьох факторів.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов наголосив, що плани щодо майбутнього українського наступу є надсекретними і доступ до них має лише невелике коло людей. Але навіть ці плани не є остаточними, оскільки багато рішень будуть прийматись в останній момент з міркувань безпеки.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ Збройних сил України розпочнеться протягом найближчих тижнів.

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