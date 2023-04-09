Во время контрнаступления ВСУ под удар могут попасть 5 областей РФ – эксперт

Вооруженные силы Украины во время предстоящего контрнаступления могут наносить удары по военным объектам, в том числе на территории России. Это будет касаться пяти областей РФ – Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской.

Об этом проекту "Орестократия" рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

"Пять областей, которые сейчас атакуются, – это Брянская область, Курская область, Белгородская, Воронежская, Ростовская области. Эти пять областей граничат с Украиной. Глубина – несколько сотен километров. Уже обстреливаются военные объекты в этих областях и в ближайшее время будут уничтожаться и дальше будем продолжать уничтожать", – отметил военный эксперт.

Свитан также подчеркнул, что для поражения военных объектов на территории РФ Украина будет использовать исключительно вооружение отечественного производства.

"У нас есть средства поражения, которые могут доставать и достают россиян на российской территории в том числе. Вот уже с разрешения Генштаба даже недавно появилось видео работы по военной колонне на российской территории. Однозначно, мы будем работать и работаем по этим военным базам, как только будем получать от нашего "Укроборонпрома" наши разработки для работы по России", – сказал Свитан.

Эксперт также подчеркнул, что западные союзники Украины не дают разрешение на применение своих образцов вооружения по территории РФ во избежание в будущем возможной судебной тяжбы из РФ.

"Они не хотят участвовать в каких-либо судебных разбирательствах, которые может Россия поднять. Для того чтобы избежать таких претензий России, просят нас использовать вооружение, которое передают, только на нашей территории. По военным объектам на российской территории мы использовали, используем и будем использовать наше вооружение, произведенное нашим "Укроборонпром", – резюмировал Свитан.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего рассматривается не один вариант проведения контрнаступления ВСУ, зависящий от многих факторов.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подчеркнул, что планы по будущему украинскому наступлению сверхсекретны и доступ к ним имеет лишь небольшой круг людей. Но даже эти планы не окончательны, поскольку многие решения будут приниматься в последний момент из соображений безопасности.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется в ближайшие недели.

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