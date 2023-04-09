Усик зберіг лідерство в рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії, Ломаченко – в топ-10

Авторитетне видання The Ring опублікувало новий рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р).

На першій сходинці в ньому залишився чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик.

Український надважковаговик в трійці лідерів випереджає двох інших непереможених боксерів: колишнього абсолютного чемпіона світу в першій найлегшій вазі японця Наою Іноуе та американця Теренса Кроуфорда, якому належить пояс WBO в напівсередній вазі.

У топ-10 також перебуває колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко. Уродженець Білгород-Дністровського розташувався на сьомому місці.

Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring

1. Олександр Усик (Україна, 20-0, 13 KO)

2. Наоя Іноуе (Японія, 24-0, 21 KO)

3. Теренс Кроуфорд (США, 39-0, 30 KO)

4. Еррол Спенс (США, 28-0, 22 KO)

5. Сауль Альварес (Мексика, 58-2-2, 39 KO)

6. Дмитро Бівол (Росія, 21-0, 11 KO)

7. Василь Ломаченко (Україна, 17-2, 11 KO)

8. Джош Тейлор (Велика Британія, 19-0, 13 KO)

9. Джермалл Чарло (США, 35-1-1, 19 КО)

10. Хуан Франциско Естрада (Мексика, 44-3, 28 КО)

Нагадаємо, Усик 29 квітня повинен був битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після скасування поєдинку з "Циганським королем" команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа.

3 квітня WBA офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Дюбуа.

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