Усик зберіг лідерство в рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії, Ломаченко – в топ-10

Дивіться оновлений рейтинг Р4Р за версією журналу The Ring.
Авторитетне видання The Ring опублікувало новий рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р).
На першій сходинці в ньому залишився чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик.
Український надважковаговик в трійці лідерів випереджає двох інших непереможених боксерів: колишнього абсолютного чемпіона світу в першій найлегшій вазі японця Наою Іноуе та американця Теренса Кроуфорда, якому належить пояс WBO в напівсередній вазі.
У топ-10 також перебуває колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко. Уродженець Білгород-Дністровського розташувався на сьомому місці.
Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring
1. Олександр Усик (Україна, 20-0, 13 KO)
2. Наоя Іноуе (Японія, 24-0, 21 KO)
3. Теренс Кроуфорд (США, 39-0, 30 KO)
4. Еррол Спенс (США, 28-0, 22 KO)
5. Сауль Альварес (Мексика, 58-2-2, 39 KO)
6. Дмитро Бівол (Росія, 21-0, 11 KO)
7. Василь Ломаченко (Україна, 17-2, 11 KO)
8. Джош Тейлор (Велика Британія, 19-0, 13 KO)
9. Джермалл Чарло (США, 35-1-1, 19 КО)
10. Хуан Франциско Естрада (Мексика, 44-3, 28 КО)
Нагадаємо, Усик 29 квітня повинен був битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.
Після скасування поєдинку з "Циганським королем" команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа.
3 квітня WBA офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Дюбуа.
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