Ф'юрі в гонитві за Усиком: The Ring оновив рейтинг боксерів надважкої ваги

Авторитетний журнал The Ring на своєму офіційному сайті опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів надважкого дивізіону.

Як і раніше, гегемоном рейтингу є українець Олександр Усик, якому наразі й належить чемпіонський пояс The Ring.

На першу позицію рейтингу піднявся володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі, який змістив на другу сходинку американця Деонтея Вайлдера.

Очікується, що наступного року Усик та Ф'юрі проведуть об'єднавчий бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Топ-10 боксерів надважкої ваги за версією The Ring

Чемпіон – Олександр Усик (Україна)

1. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

2. Деонтей Вайлдер (США)

3. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

4. Джо Джойс (Велика Британія)

5. Енді Руїс (Мексика)

6. Ділліан Вайт (Велика Британія)

7. Луїс Ортіс (Куба)

8. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)

9. Філіп Хргович (Хорватія)

10. Френк Санчес (Куба).

Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня 2022 року Усик переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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