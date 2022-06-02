Заряджаємо смартфон усю ніч: наскільки це небезпечно

Сучасні смартфони застраховані від перезаряду або глибокого розряду. Проте, підходити до процедури зарядки як-небудь все-таки не вартує. Чи можна заряджати смартфон цілу ніч, які можуть бути при цьому проблеми - в матеріалі ТСН.ua

Чому краще не заряджати смартфон цілу ніч

У сучасних смартфонах за процес зарядки пристрою відповідає контролер, який автоматично припинить подання струму при повній зарядці акумулятора і не дасть йому повністю розрядитися, вимкнувши смартфон при 1-4% заряду, що залишився. Тому сучасні смартфони менш примхливі до процесу зарядки та здатні "пробачити" користувачам немало помилок. Як бути з улюбленої багатьма нічної зарядки. Адже, залишити смартфон на зарядці на ніч, а уранці отримати повністю заряджений гаджет - дуже зручно. Але це все-таки шкідливо для акумулятора смартфона, хоча і не так шкідливо, як було раніше.

Річ у тому, що кожний акумулятор має певний ресурс, так зване число циклів зарядки-розрядки. В середньому, акумулятор розрахований на 500-550 таких циклів, після чого починає проявлятися процес деградації - батарея поступово втрачає здатність утримувати заряд. Приміром, якщо акумулятор вашого смартфона має місткість 4000 мАч, то з часом ви зможете зарядити його тільки до 3400 мАч, потім до 3000 мАч і так далі.

Якщо ж ви залишаєте свій смартфон включеним в розетку на усю ніч, найчастіше він повністю заряджається вже через пару годин. Починаючи з цього моменту батарея автоматично перестає заряджатися. Проте коли рівень зарядки акумулятора трохи знизиться, смартфон знову зарядиться до 100 відсотків, а його ресурс трохи впаде. Щоночі такого "по трохи" набагато прискорить процес деградації акумулятора, і час автономної роботи вашого смартфона зменшуватиметься.

Тому без крайньої потреби краще не залишати апарат на зарядці на усю ніч, якщо ж це сталося, краще включити на смартфоні режим польоту.

Щоб не допускати зносу акумулятора виробники рекомендують не опускати рівень заряду нижче 20-30% і тим більше не доводити телефон до повного виключення. Також не варто часто доводити телефон до повної зарядки, що також призводить до швидкого зносу акумулятора. що Для збільшення числа повних циклів заряду-розряду оптимальною буде підтримка заряду в діапазоні 30-80%.

Як правильно заряджати акумулятор смартфона?

Найкраще заряджати смартфон вечорами перед сном або відразу після пробудження. Коли індикатор статусу акумулятора почне показувати від 70 до 90 відсотків, зарядний пристрій можна відключити від мережі. Більшість сучасних смартфонів мають батареї місткістю близько 5000 мАч, і 80% заряду їм цілком вистачає, щоб протриматися добу.

Сучасні смартфони в яких використовуються літій-полімерні акумулятори безпечніші ніж ті, якими користувалися ще кілька років з нікель-кадмієвими аналогами. Саме останні частіше призводили до перегрівання телефону та до пожежонебезпечної ситуації, якщо телефон був залишений на зарядку на усю ніч і до того ж захований під подушку. У сучасних акумуляторах процес регулюється мікрочипом, що дозволяє підтримувати комфортну роботу зі смартфоном навіть при низькій зарядці. Однак, для продовження терміну експлуатації акумулятора телефону, заряджати його цілу ніч не потрібно.

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