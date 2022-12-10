Це треба знати всім: що робити, якщо під час прання вимкнули світло

Вимкнення електроенергії не завжди відбуваються по графіку. Особливо, коли вони екстренні. Тому світло може зникнути посеред важливої хатньої роботи, наприклад, коли працює пральна машина. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що робити, якщо під час прання вимкнули світло.

Що буде з машинкою, якщо під час прання вимкнули світло

Насправді, тут багато залежить від марки та моделі. Новіші та дорожчі пристосовані до екстренних випадків значно краще, аніж старі чи дешевші.

Втім, не варто думати, що все так однозначно. Наприклад, в більшості старих пральних машинок використовується механічний таймер. Коли світло вимикається, вони просто перестають працювати і запускають цикл відразу після того, як з'явиться електроенергія. Новіші моделі найчастіше мають електронне керування. Воно допомагає "запам'ятати", на якому етапі прання вони екстренно зупинилися. А тому, прання також відновиться. Існують і більш сучасні пральні машинки. Вони можуть не лише продовжити прання з того циклу, на якому вони зупинилися, а й навіть "запитають" вас, чи хочете ви цього, чи краще почати очищення спочатку.

Тим не менше, деякі нові моделі можуть вимагати перезавантаження, якщо світло раптово зникло і прання не було закінчено. Є й такі, які здатні "запам'ятати" момент, на якому зупинилися тільки на короткий проміжок часу. Всю інформацію можна відшукати в інструкції.

Коли пральна машинка може вимагати перезавантаження

Якщо після увімкнення світла ваша пральна машинка просто продовжила працювати або просить у вас отримання подальших інструкцій, щоб розпочати цикл заново, переживати немає про що. Однак, якщо у вас стоїть старіша модель з вертикальним способом завантаження, вона може вимагати перезапускання.

Як перезавантажити пральну машинку? Тут все досить просто. Потрібно натиснути кнопку "Пуск/Пауза", а потім відразу "Живлення". Так ви вимкнете пральну машину. Далі просто знову увімкніть техніку та запустіть прання.

Якщо ж пральна машинка після цих дій не подає жодних ознак живлення, потрібно спочатку витягнути штекер з розетки, зачекати кілька секунд, а потім включити його знову. Такі маніпуляції повинні допомогти. Інколи машинка навіть згадує точний цикл, на якому зупинилася, коли вимкнули світло. Однак немає жодних гарантій.

Проблеми з перезавантаження пристрою можуть виникнути в тому випадку, якщо у вас досить стара модель з механічним керуванням або модель з несправним електронним блоком живлення. В цьому випадку краще вибрати іншу програму, наприклад, зливання. Так ви дізнаєтесь, чи вона дозволяє перезавантажити пральну машинку.

Чи може пральна машинка пошкодитися через раптове вимкнення електроенергії

Навіть якщо струм зникне раптово, це в жодному разі не зашкодить побутовій техніці. Однак увімкнення електроенергії вже може бути не таким безпечним. Справа в тому, що в цей момент часто відбувається стрибок напруги, через який може пошкодитися внутрішня проводка. Від таких перепадів краще захищені новіші моделі, а ось старі не застраховані від проблем.

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