Заряжаем смартфон всю ночь: насколько это опасно

Современные смартфоны застрахованы от перезаряда или глубочайшего разряда. Тем не менее, подходить к процедуре зарядки как-нибудь не стоит. Можно ли заряжать смартфон всю ночь, которые могут быть при этом проблемы – в материале ТСН.ua

Почему лучше не заряжать смартфон всю ночь

В современных смартфонах за процесс зарядки устройства отвечает контроллер, который автоматически прекратит представление тока при полной зарядке аккумулятора и не даст ему полностью разрядиться, выключив смартфон при оставшемся 1-4% заряда. Поэтому современные смартфоны менее капризны к процессу зарядки и способны "простить" пользователям немало ошибок. Как быть с любимой многими ночной зарядкой? Ведь, оставить смартфон на зарядке на ночь, а утром получить полностью заряженный гаджет – очень удобно. Но это всё-таки вредно для аккумулятора смартфона, хотя и не так вредно, как было раньше.

Дело в том, что у каждого аккумулятора есть определенный ресурс, так называемое число циклов зарядки-разрядки. В среднем, аккумулятор рассчитан на 500–550 таких циклов, после чего начинает проявляться процесс деградации – батарея постепенно теряет способность удерживать заряд. К примеру, если аккумулятор вашего смартфона имеет емкость 4000 мАч, то с течением времени вы сможете зарядить его только до 3400 мАч, затем до 3000 мАч и так далее.

Если вы оставляете свой смартфон включенным в розетку на всю ночь, чаще всего он полностью заряжается уже через пару часов. Начиная с этого момента батарея автоматически перестает заряжаться. Однако, когда уровень зарядки аккумулятора немного снизится, смартфон снова зарядится до 100 процентов, а его ресурс немного упадет. Каждую ночь такого "по чуть-чуть" намного ускорит процесс деградации аккумулятора, и время автономной работы вашего смартфона будет уменьшаться.

Поэтому без крайней нужды лучше не оставлять аппарат на зарядке на всю ночь, если это произошло, лучше включить на смартфоне режим полета.

Чтобы не допускать износа аккумулятора, производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30% и тем более не доводить телефон до полного выключения. Также не следует часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора. Для увеличения числа полных циклов заряда-разряда оптимальной будет поддержка заряда в диапазоне 30-80%.

Как правильно заряжать аккумулятор смартфона?

Лучше всего заряжать смартфон по вечерам перед сном или сразу после пробуждения. Когда индикатор состояния аккумулятора отображает от 70 до 90 процентов, зарядное устройство можно отключить от сети. Большинство современных смартфонов обладают батареями вместимостью около 5000 мАч, и 80% заряда им вполне хватает, чтобы продержаться сутки.

Современные смартфоны в которых используются литий-полимерные аккумуляторы безопаснее тех, которыми пользовались еще несколько лет с никель-кадмиевыми аналогами. Именно последние чаще приводили к перегреву телефона и пожароопасной ситуации, если телефон был оставлен на зарядку на всю ночь и к тому же спрятан под подушку. В современных аккумуляторах процесс регулируется микрочипом, позволяющим поддерживать комфортную работу со смартфоном даже при низкой зарядке. Однако для продления срока эксплуатации аккумулятора телефона заряжать его всю ночь не нужно.

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