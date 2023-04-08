Санта Дімопулос показала підрослого сина від Андрія Джеджули: "Красень"

Співачка Санта Дімопулос поділилася рідкісними кадрами зі своїм 14-річним сином Даніелем від шоумена Андрія Джеджули.

Разом з хлопцем зіркова матуся вирішила вирушити у невеличку подорож до Барселони. Там Санта разом з даніелем прогулялися вулицями сонячного міста та завітали в один з місцевих ресторанів.

Свого підрослого сина виконавиця показала на світлині у сторіз в Instagram. На фото хлопчик сидів навпроти мами за столом та замислено дивився у камеру.

"Ну красень же" - написала про свого сина Дімопулос.

Син Санти Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо що нещодавно Санта Дімопулос неоднозначно висловилася про свого екскоханого Андрія Джеджула від якого народила сина. Це сталося після того як шоумен зробив заяву про те що у нього з-річним сином виникають політичні щодо повномасштабної війни в Україні.

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