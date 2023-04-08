Санта Дімопулос показала підрослого сина від Андрія Джеджули: "Красень"

Мама з сином разом сходили в ресторан.
Співачка Санта Дімопулос поділилася рідкісними кадрами зі своїм 14-річним сином Даніелем від шоумена Андрія Джеджули.
Разом з хлопцем зіркова матуся вирішила вирушити у невеличку подорож до Барселони. Там Санта разом з даніелем прогулялися вулицями сонячного міста та завітали в один з місцевих ресторанів.
Свого підрослого сина виконавиця показала на світлині у сторіз в Instagram. На фото хлопчик сидів навпроти мами за столом та замислено дивився у камеру.
"Ну красень же" - написала про свого сина Дімопулос.
Нагадаємо що нещодавно Санта Дімопулос неоднозначно висловилася про свого екскоханого Андрія Джеджула від якого народила сина. Це сталося після того як шоумен зробив заяву про те що у нього з-річним сином виникають політичні щодо повномасштабної війни в Україні.
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