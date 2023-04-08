Війна в Україні може тривати до 2027 року: прогноз таролога

За прогнозом таролога, цей рік має принести українцям переможні новини

Оптимістичний сценарій передбачає, що війна в Україні може закінчитись вже у 2023 році, однак через ряд різних факторів ситуація може змінитись.

Про це заявив таролог і екстрасенс Роман Шептицький, інформує УНІАН.

Також читайте Коли в Україні буде знято воєнний стан — прогноз мольфарки

Він зазначив, шо цей рік має принести українцям переможні новини. Після початку великого контрнаступу Україна звільнить частину окупованих територій.

"Зовсім скоро ми звільнимо Запорізьку та Херсонську області. Після початку звільнення південних областей України, може з'явитися загроза з боку Білорусі. Але зараз карти не показують, що стовідсотково буде наступ. А ось повітряні обстріли з боку цієї країни можуть бути", - сказав Шептицький.

Однак, якщо розглядати песимістичний сценарій, то війна може затягнутись до 2027 року.

"Це не означає, що весь цей час триватимуть активні бойові дії, але те, що ці роки будуть неспокійними — точно. Ще раз наголошую, що цього року є всі шанси "добити" ворога", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екстрасенс Роман Шептицький заявив, що президент Росії Володимир Путін помер, а його іменем влада у Кремлі лише прикриває свої дії.

Крім того, ми раніше інформували, що мольфарка Олена Стеценко заявила, що новий російський наступ, який, як попереджають у Білому домі, може відбутися у найближчі тижні, не буде надто великим. Натомість ЗСУ після цього перейдуть у контрнаступ.

Читайте також: