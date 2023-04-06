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Коли в Україні буде знято воєнний стан — прогноз мольфарки

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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3184
Час на прочитання
2 хв
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Коли в Україні буде знято воєнний стан — прогноз мольфарки

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Мольфарка Олена Стеценко розповіла коли закінчиться війна та які знамення цьому передуватимуть.

Мольфарка Олена Стеценко розповіла, коли в Україні буде знято воєнний стан. За її словами, це питання буде вирішуватися приблизно до літа 2024 року.

Мольфарка підняла тему завершення війни під час ефіру на каналі "Мй Світ".

"Восени того ж року (2024-го - ред.) я вже навіть бачила свій переліт до подруги у Польщу і мені не потрібно було сідати на автобус і дуже довго їхати. Тобто літаки тоді вже будуть літати. Але питання перемовин, судів ще буде продовжуватися наступного року”, - зазначила мольфарка.

Нагадаємо, інша українська експертка з карт Таро передрікла теракт у центральній Україні у квітні. За її словами, ворог хоче влаштувати провокації, йому потрібні жертви.

Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Перегляди
3184
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