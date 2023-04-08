Екстрасенс ошелешив припущенням про смерть Путіна

Провидець вважає, що кремлівська влада прикривається Путіним, який давно вже помер.

Відомий екстрасенс Роман Шептицький заявив, що президент Росії Володимир Путін помер, а його іменем влада у Кремлі лише прикриває свої дії.

Таке припущення він зробив в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, російського президента уже давно немає серед живих.

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“Уся ця сатанинська коаліція, яка просто прикривається образом Путіна, може бути повалена вже найближчим часом”, - додав Шептицький.

Він стверджує, що справжні господарі Кремля використовують ім’я покійного Путіна, щоб саме на нього спрямовувався весь негатив.

Окрім того, екстрасенс зазначив, що Російська Федерація уже розпадається.

“Важко сказати, скільки часу це займе, може бути як два місяці, так і кілька років. Але цей невідворотний процес вже запущено”, - запевняє він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс заявив, що у Росії фактично до влади прийшли секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев зі своєю компанією, до якої входять Герасимов і Шойгу.

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