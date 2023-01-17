Вербна неділя 2023 року: дата, звичаї та обряди, історія свята

Релігійне свято Вхід Господній в Єрусалим, яке також називають в народі Вербна неділя, щороку припадає на різні дати. Все тому, що воно прив'язане до святкування Великодня. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли Вербна неділя 2023 року, що не можна робити цього дня і які звичаї існують.

Вербна неділя завжди святкується за тиждень до великого та світлого свята — Великодня або Воскресіння Господнього. 2023 року воно припадає на 16 квітня, отже Вхід Господній в Єрусалим віряни святкуватимуть 9 квітня. Цього дня все ще триває Великий піст, але він дещо послаблюється, тому можна вживати в їжу рибу та морепродукти, рослинну олію, гарячі страви. Також віряни можуть дозволити собі один келих вина.

Вербна неділя: походження свята

Події, з якими пов'язане свято Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя), були описані в Святому Письмі. Саме цього дня Ісус Христос вокресив у Віфанії Лазаря, який помер кілька днів перед цим. Цей унікальним випадок став відомий завдяки очевидцям, що відразу рознесли звістку про диво в усі куточки країни.

Тому, коли Ісус Христос завітав в Єрусалим, люди вже знали про нього, сердешно вітали Спасителя, співали йому пісні, кидали під ноги пальмове гілля та квіти. Цей день настільки увійшов в пам'ять, що святкується до нині.

Чому Вербна неділя так називається? Коли Ісуса Христа зустріли в Єрусалимі, то кидали йому під ноги пальмові гілки, однак вони не ростуть на території нашої держави. Коли хрестили Київську Русь і принесли сюди православні свята, вирішили замінити гілля пальми на вербу, яка була ближчою нашим предкам. Саме завдяки вербі свято отримало свою назву "Вербна неділя", хоча офіційно воно називається Вхід Господній в Єрусалим.

Що символізує верба на Вербну неділю та інші звичаї

Що символізує верба на Вербну неділю? / Фото: Pexels

Люди здавна вірили у цілющу силу верби, тому часто наші предки садили її біля колодцю чи будинку, щоб вона очищала воду та захищала від нечистої сили. Коли у церкві освячували вербну гілочку, то нею махали в сторону хмар, щоб очистити небо і відігнати негоду.

Також гілочки після освяченя несли не лише додому, але й в курятники, до вуликів, в хлів. Вірили, що так можна захистити домашніх тварин від хвороб.

Після закінчення свята вербу намагалися не викидати. Її зберігали до наступного року. Також гілочки використовували для розмальовування печі, де потім випікали паску на Великдень.

Взагалі наші предки любили залишати освячену вербу в куточках хати, поки вона не засохне. Вірили, що вони мають цілющу силу. Тому легенько били ними себе і своїх родичів, промовляючи: "Не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень, на здоров’я, на красу, на захист". А маленьких дітей купали у відварі з верби, щоб вони залишалися здоровими.

Також на свято випікали святкові хлібці. В невеликі буханки обов'язково клали шишки верби, а потім ці вироби згодовували худобі, щоб вона була здоровою.

За традицією гілочки верби, які у Вербну неділю освячують в церкві, збирали напередодні, в Лазареву суботу. Обов'язково йшли на світанку та вибирали молоде дерево без пошкоджень.

Народні прикмети

якщо цього дня заморозки, значить буде гарний врожай фруктів;

немає вітру і сонячний день на тепле літо;

сильний вітер означає, що все літо буде часто змінюватися погода;

якщо з'їсти шматочок освяченої верби, будете мати успіх в будь-якій справі;

на Вербну неділю дощить, чекайте на врожайний рік;

мороз означає, що гарно вродять ярових.

Що не можна робити на Вербну неділю

Церква забороняє працювати та займатися домашніми справами у Вербну неділю. Також дівчатам не можна займатися рукоділлям. Не варто навіть зайвий раз розчісувати волосся чи виконувати інші повсякденні завдання. Тому їжу краще приготувати ще звечора суботи. Ця заборона стосувалася в давні часи і випікання святкових хлібців. На думку наших предків, навіть найменша праця може накликати біду. Все ще триває Великий піст, а тому не можна їсти продукти тваринного походження.

Сильна молитва на Вербну неділю

Сильна молитва на Вербну неділю на захист дітей / Фото: Pexels

На Вербну неділю прийнято читати молитву на захист дітей:

Всемогутній Боже, вручаю своїх дітей Твоїй могучій опіці й охороні! Охорони їх, Господи, від усього, що може завдати шкоди їх здоров'ю або наразити їх на небезпеку смерті. Але, передовсім, молю Тебе, найліпший Отче, охорони їх від небезпек, що загрожують їх душі.

Відвертай, Боже, своєю всемогучою рукою від моїх дітей усе те, що може мати лихий вплив на їх невинне серце, або статися для них нагодою до злого. Охорони, Боже, моїх діточок від гріха! Пішли, молю Тебе, своїх святих Ангелів, щоб стерегли їх на дорозі життя.

Всемогутній Боже й Отче, переведи щасливо моїх дітей через всі земні небезпеки та бурі і дай, щоб вони щасливо дійшли до пристані спасіння. Амінь.

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