Вербное воскресенье 2023 года: дата, обычаи и обряды, история праздника

Религиозный праздник Вход Господень в Иерусалим, который также называют в народе Вербное воскресенье, каждый год приходится на разные даты. Все потому, что он привязан к празднованию Пасхи. Читайте в материале ТСН.ua, когда Вербное воскресенье 2023 года, что нельзя делать в этот день и какие обычаи существуют.

Вербное воскресенье всегда празднуется за неделю до великого и светлого праздника – Пасхи или Воскресения Господня. В 2023 году оно приходится на 16 апреля, так что Вход Господень в Иерусалим верующие будут праздновать 9 апреля. В этот день продолжается Великий пост, но он несколько ослабляется, поэтому можно употреблять в пищу рыбу и морепродукты, растительное масло, горячие блюда. Также верующие могут позволить себе один бокал вина.

Вербное воскресенье: происхождение праздника

События, с которыми связан праздник Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), были описаны в Священном Писании. Именно в этот день Иисус Христос воскрес в Вифании Лазаря, который умер несколько дней до этого. Этот уникальный случай стал известен благодаря очевидцам, сразу разнесшим известие о чуде во все уголки страны.

Поэтому, когда Иисус Христос посетил Иерусалим, люди уже знали о нем, сердечно приветствовали Спасителя, пели ему песни, бросали под ноги ветви и цветы. Этот день настолько вошел в память, что празднуется по сей день.

Почему Вербное воскресенье так называется ? Когда Иисуса Христа встретили в Иерусалиме, бросали ему под ноги пальмовые ветви, однако они не растут на территории нашего государства. Когда крестили Киевскую Русь и принесли сюда православные праздники, решили заменить ветви пальмы на вербу, которая была ближе наших предков. Именно благодаря иве праздник получил свое название "Вербное воскресенье", хотя официально он называется Вход Господень в Иерусалим.

Что символизирует верба на Вербное воскресенье и другие обычаи

Что символизирует верба на Вербное воскресенье? / Фото: Pexels

Люди издавна верили в целебную силу ивы, поэтому часто наши предки сажали ее возле колодца или дома, чтобы она очищала воду и защищала от нечистой силы. Когда в церкви освящали вербную веточку, ею махали в сторону облаков, чтобы очистить небо и отогнать непогоду.

Также веточки после освящения несли не только домой, но и в курятники, к ульям, в хлев. Верили, что так можно оградить домашних животных от болезней.

После окончания праздника вербу пытались не выбрасывать. Ее хранили до следующего года. Также веточки использовали для разрисовки печи, где затем выпекали пасху на Пасху.

Вообще наши предки любили оставлять освященную вербу в уголках дома, пока она не засохнет. Верили, что они обладают целебной силой. Поэтому легонько избивали ими себя и своих родственников, говоря: "Не я бью, ива бьет, за неделю Пасху, на здоровье, на красоту, на защиту". А маленьких детей купали в отваре из ивы, чтобы они оставались здоровыми.

Также на праздник выпекали праздничные хлебцы. В небольшие буханки обязательно клали шишки ивы, а затем эти изделия скармливали скоту, чтобы он был здоров.

По традиции веточки вербы, которые в Вербное воскресенье освящают в церкви, собирали накануне, в субботу Лазаря. Обязательно шли на рассвете и выбирали молодое дерево без повреждений.

Народные приметы

Если в этот день заморозки, значит, будет хороший урожай фруктов;

нет ветра и солнечный день на теплое лето;

сильный ветер означает, что все лето будет часто сменяться погода;

если съесть кусочек освященной ивы, будете иметь успех в любом деле;

на Вербное воскресенье дождь, ждите урожайного года;

мороз означает, что хорошо уродят яровых.

Что нельзя делать на Вербное воскресенье

Церковь запрещает работать и заниматься домашними делами в Вербное воскресенье. Также девушкам нельзя заниматься рукоделием. Не стоит даже лишний раз расчесывать волосы или выполнять другие повседневные задачи. Поэтому еду лучше приготовить еще с вечера субботы. Этот запрет касался в давние времена и выпечки праздничных хлебцев. По мнению наших предков, даже малейший труд может навлечь беду. Все еще продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения.

Сильная молитва на Вербное воскресенье

Сильная молитва на Вербное воскресенье в защиту детей / Фото: Pexels

На Вербное воскресенье принято читать молитву в защиту детей:

Всемогущий Боже, вручаю своих детей Твоей могучей опеке и охране! Охрани их, Господи, от всего, что может нанести вред их здоровью или подвергнуть их опасности смерти. Но, прежде всего, молю Тебя, лучший Отец, избавь их от опасностей, угрожающих их душе.

Отвергай, Боже, своей всемогущей рукой от моих детей все то, что может оказать злое влияние на их невинное сердце, или стать для них поводом ко злому. Охрани, Боже, моих детишек от греха! Пошли, молю Тебя, своих святых Ангелов, чтобы стерегли их на пути жизни.

Всемогущий Боже и Отче, переведи счастливо моих детей через все земные опасности и бури и дай, чтобы они счастливо дошли до пристани спасения. Аминь.

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