Экстрасенс ошарашил предположением о смерти Путина

Известный экстрасенс Роман Шептицкий заявил, что президент России Владимир Путин умер, а его именем власти в Кремле только прикрывают свои действия.

Такое предположение он сделал в интервью УНІАН.

По его словам, российского президента уже давно нет в живых.

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"Вся эта сатанинская коалиция, которая просто прикрывается образом Путина, может быть свергнута уже в ближайшее время", — добавил Шептицкий.

Он утверждает, что настоящие хозяева Кремля используют имя покойного Путина, чтобы на него направлялся весь негатив.

Кроме того, экстрасенс отметил, что Российская Федерация уже распадается.

“Трудно сказать, сколько времени это займет, может быть, как два месяца, так и несколько лет. Но этот неотвратимый процесс уже запущен”, – уверяет он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее астролог Влад Росс заявил, что в России фактически к власти пришли секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев со своей компанией, в которую входят Герасимов и Шойгу.

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