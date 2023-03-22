Путин не доживет до суда в Гааге – астролог Влад Росс

Астролог предполагает, что у Путина может повториться ситуация, которая была у Гитлера.

Президент страны-агрессора Владимир Путин не доживет до суда в Гааге.

Такой прогноз озвучил астролог Влад Росс в интервью УНИАН, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин отвечать за все свои преступления в суде в Гааге.

"Думаю, что нет. Путин не доживет до суда. 17-18 марта Черная Луна вошла в его дом смерти, поэтому уже в июле он может умереть от огнестрельного оружия, или в него может попасть дрон. Кстати, у него может повториться ситуация, которая была у Гитлера. Он может отравить себя, а потом ему кто-то пустит пулю в лоб", — спрогнозировал астролог.

Напомним, ранее Влад Росс предсказал, что июнь станет победным месяцем для Украины.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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