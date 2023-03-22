В Житомирской области работает ПВО — власть

"На Житомирщине работает ПВО! Сохраняйте спокойствие, не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны!", — говорится в сообщении в социальных сетях главы Житомирской ОВ Виталия Бунечко.

Воздушная тревога длится уже два часа: опасность все еще сохраняется.

Напомним, что по Украине распространяется воздушная тревога: увеличилось количество областей, где раздается сирена.

Также в Киевской области — угроза атаки дронами: силы ПВО наготове.

Недавно воздушную тревогу недавно объявили и в Тернопольской области.

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