В Житомирской области работает ПВО — власть

Воздушная тревога длится два часа подряд.
"На Житомирщине работает ПВО! Сохраняйте спокойствие, не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны!", — говорится в сообщении в социальных сетях главы Житомирской ОВ Виталия Бунечко.
Воздушная тревога длится уже два часа: опасность все еще сохраняется.
Напомним, что по Украине распространяется воздушная тревога: увеличилось количество областей, где раздается сирена.
Также в Киевской области — угроза атаки дронами: силы ПВО наготове.
Недавно воздушную тревогу недавно объявили и в Тернопольской области.
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