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В Житомирской области работает ПВО — власть

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
827
Время на прочтение
1 мин
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В Житомирской области работает ПВО — власть

Фото: ТСН.ua

Воздушная тревога длится два часа подряд.

"На Житомирщине работает ПВО! Сохраняйте спокойствие, не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны!", — говорится в сообщении в социальных сетях главы Житомирской ОВ Виталия Бунечко.

Воздушная тревога длится уже два часа: опасность все еще сохраняется.

Напомним, что по Украине распространяется воздушная тревога: увеличилось количество областей, где раздается сирена.

Также в Киевской области — угроза атаки дронами: силы ПВО наготове.

Недавно воздушную тревогу недавно объявили и в Тернопольской области.

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Дата публикации
Просмотры
827
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