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На Житомирщині працює ППО - влада

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1839
Час на прочитання
1 хв
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На Житомирщині працює ППО - влада

Фото: ТСН.ua

Повітряна тривога триває другу годину поспіль.

"На Житомирщині працює ППО! Зберігайте спокій, не знімайте та не викладайте фото та відео роботи протиповітряної оборони!", - йдеться у повідомленні у соціальних мережах очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечко. 

Повітряна тривога триває вже дві години: небезпека все ще зберігається.

Нагадаємо, що Україною шириться повітряна тривога: збільшилася кількість областей, де лунає сирена

Також на Київщині - загроза атаки дронами: сили ППО напоготові. 

Нещодавно повітряну тривогу нещодавно оголосили і в Тернопільській області. 

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Дата публікації
Перегляди
1839
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