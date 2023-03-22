На Житомирщині працює ППО - влада

Повітряна тривога триває другу годину поспіль.
"На Житомирщині працює ППО! Зберігайте спокій, не знімайте та не викладайте фото та відео роботи протиповітряної оборони!", - йдеться у повідомленні у соціальних мережах очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечко.
Повітряна тривога триває вже дві години: небезпека все ще зберігається.
Нагадаємо, що Україною шириться повітряна тривога: збільшилася кількість областей, де лунає сирена.
Також на Київщині - загроза атаки дронами: сили ППО напоготові.
Нещодавно повітряну тривогу нещодавно оголосили і в Тернопільській області.
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