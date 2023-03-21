Якому знаку зодіаку пощастить 22 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 22 березня?

День, коли можна ставати до реалізації важливих проєктів, щоправда, робити це бажано, не поспішаючи – для активних та рішучих дій час поки що не настав. Місячна енергія, якщо потрапити до її потоку, зробить реальністю будь-які завдання. Будь-які обставини та ситуації, в які людина потрапить сьогодні, стануть продовженням того, що з нею траплялося раніше, і наслідком її слів та вчинків, тому й ставитись до них потрібно відповідно – як до корисного досвіду.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, як і решта одинадцяти знаків зодіаку, перебувають, образно кажучи, на низькому старті – в очікуванні роботи над проєктом, який задумували вже давно. Але пощастить їм набагато більше, ніж іншим: вони почнуть діяти раніше і ефективніше, та й талан буде на їхньому боці, а тому виявляться успішнішими за інших. Головне, не метушитися і не поспішати, тільки в такому разі їм вдасться не припуститися жодної помилки, на виправлення яких йде, як відомо, занадто багато часу, а його можна витратити на рух до поставленої мети.

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