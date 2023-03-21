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Україна та МВФ домовились про програму на $15,6 млрд: на що витратять гроші

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Україна та МВФ домовились про програму на $15,6 млрд: на що витратять гроші

Фото: Національний банк України

Зокрема, ця програма допоможе профінансувати всі критичні видатки України.

Україна та МВФ досягли домовленостей про нову програму підтримки загальним розміром 15,6 млрд дол. 

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він уточнив, що домовленості про нову програму для України були досягнути на рівні персоналу терміном у чотири роки. 

"В умовах рекордного дефіциту бюджету ця програма допоможе нам профінансувати всі критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність та посилити нашу взаємодію з іншими міжнародними партнерами", – пояснив очільник уряду.

Шмигаль також подякував команді МВФ за підтримку в цей визначальний для України час. 

Прем’єр додав, що програму ще має затвердити Виконавча рада МВФ. 

Нагадаємо, наприкінці лютого США надали Україні 1,25 млрд дол. у межах прямої бюджетної допомоги. Програма розрахована на весь 2023 рік і її загальний обсяг становить 9,9 млрд дол.

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Дата публікації
Перегляди
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