Україна та МВФ домовились про програму на $15,6 млрд: на що витратять гроші

Зокрема, ця програма допоможе профінансувати всі критичні видатки України.
Україна та МВФ досягли домовленостей про нову програму підтримки загальним розміром 15,6 млрд дол.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він уточнив, що домовленості про нову програму для України були досягнути на рівні персоналу терміном у чотири роки.
"В умовах рекордного дефіциту бюджету ця програма допоможе нам профінансувати всі критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність та посилити нашу взаємодію з іншими міжнародними партнерами", – пояснив очільник уряду.
Шмигаль також подякував команді МВФ за підтримку в цей визначальний для України час.
Прем’єр додав, що програму ще має затвердити Виконавча рада МВФ.
Нагадаємо, наприкінці лютого США надали Україні 1,25 млрд дол. у межах прямої бюджетної допомоги. Програма розрахована на весь 2023 рік і її загальний обсяг становить 9,9 млрд дол.
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