Украина и МВФ договорились о программе на $15,6 млрд: на что потратят деньги

В частности, данная программа поможет профинансировать все критические расходы Украины.

Украина и МВФ достигли договоренностей о новой программе поддержки общим размером 15,6 млрд дол.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что договоренности о новой программе для Украины были достигнуты на уровне персонала сроком четыре года.

"В условиях рекордного дефицита бюджета эта программа поможет нам профинансировать все критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и усилить наше взаимодействие с другими международными партнерами", – пояснил глава правительства.

Шмыгаль также поблагодарил команду МВФ за поддержку в это определяющее для Украины время.

Премьер добавил, что программу еще должен утвердить Исполнительный совет МВФ.

Напомним, в конце февраля США предоставили Украине 1,25 млрд дол. в рамках прямой бюджетной помощи. Программа рассчитана на весь 2023 год и ее общий объем составляет 9,9 млрд. дол.

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