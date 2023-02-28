Украина получила первый транш прямой бюджетной помощи от США

США предоставили Украине 1,25 млрд долларов в рамках прямой бюджетной помощи. Общий ее объем составляет 9,9 млрд долларов, которые должны поступить Украине в 2023 году.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на министра финансов США Дженет Еллен, которая 27 февраля посетила Киев.

"Эта экономическая помощь усилит тыл, что укрепит сопротивление украинцев. Эти деньги помогут сохранить работу гражданским служащим. Успехи украинской армии в первую очередь – результат храбрости и силы украинских солдат. Но длительные военные усилия невозможны без эффективного управления", — заявила Еллен.

Такая финансовая поддержка должна помочь функционированию ключевых государственных служб, обеспечивающих экономическую и социальную устойчивость страны. В частности, это касается обеспечения критических потребностей населения, включая расходы на здравоохранение, образование, службы экстренной помощи, поддержку правительства. Средства будут выплачиваться через программу Всемирного банка PEACE.

Ранее мы сообщали о переговорах Вашингтона с Берлином и Варшавой о проведении совместных военных учений в Польше. Союзники рассматривают ответ на угрозу восточной границы НАТО со стороны России.

Министр финансов США анонсировала мощную экономическую поддержку Украины