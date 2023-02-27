28 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 28 февраля, в православном календаре день памяти апостола от 70-ти Онисима. Жил в городе Коласы благочестивый муж, которого звали Филимон и был у него раб Анисим. Как-то раб не послушал своего хозяина, испугался его осуждения и бежал в Рим. Там Онисим встретился с апостолом Павлом. Послушал он его проповедь об Иисусе Христе и уверовал.

Апостол Павел окрестил Онисима и стал ему служить. Затем Павел написал еще послание к Филимону, прося простить Онисима и отпустить его. Филимон так и поступил. Онисим снова отправился в Рим, где работал вместе с апостолом Павлом, рассказывая людям о Боге.

В народе 28 февраля в честь апостола называют день Онисима или Онисим-овцевод.

Приметы 28 февраля

Народные приметы 28 февраля / Фото: Pexels

погода на Онисима указывает, какой будет сентябрь;

на дорогах много воды и снег растаял, будет хорошим сенокосом;

на небе много звезд, будет много агнцев;

дует восточный ветер – летом будет много песчаных бурь.

Что завтра нельзя делать

На Онисима запрещается ходить в гости без подарков, потому что можно разрешить конфликт, который не стихнет годами. Также не стоит выносить из дома мебель. Да и вообще переезжать не рекомендуется, лучше запланировать это на другой день.

Что можно делать завтра

Наши предки считали апостола Онисима покровителем овец, поэтому большинство обрядов и традиций в этот день связаны именно с овцеводством. Например, овцеводы выходили ночью во двор и кричали к звездам, чтобы овцы успешно ягнились. Ребенку, родившемуся 28 февраля, было принято дарить вещь из овчины, чтобы была счастлива.

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