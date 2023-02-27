28 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 28 лютого, в православному календарі день пам’яті апостола від 70-ти Онисима. Жив в місті Коласи благочестивий муж, якого звали Филимон і був у нього раб Онисим. Якось той раб не послухав свого господаря, злякався його осуду і втік до Риму. Там Онисим зустрівся із апостолом Павлом. Послухав він його проповідь про Ісуса Христа і увірував.

Апостол Павло охрестив Онисима і став той йому служити. Потім Павло написав ще послання до Филимона, просячи того пробачити Онисима і відпустити його. Филимон так і зробив. Онисим знову відправився до Риму, де працював разом з апостолом Павлом, розповідаючи людям про Бога.

В народі 28 лютого на честь апостола називають день Онисима або Онисим-вівчар.

Прикмети 28 лютого

Народні прикмети 28 лютого / Фото: Pexels

погода на Онисима вказує, який буде вересень;

на дорогах багато води і сніг розтанув, буде хорошим сінокіс;

на небі багато зірок, буде багато ягнят;

дме східний вітер — влітку буде багато піщаних бур.

Що завтра не можна робити

На Онисима забороняється ходити в гості без подарунків, тому що можна розв'язати конфлікт, що не стихне роками. Також не варто виносити з будинку меблі. Та й взагалі переїжджати не рекомендується, краще це запланувати на інший день.

Що можна робити завтра

Наші предки вважали апостола Онисима покровителем овець, тому більшість обрядів та традицій цього дня пов'язані саме з вівчарством. Наприклад, вівчарі виходили вночі надвір і гукали до зірок, щоб вівці успішно ягнилися. Дитині, яка народилася 28 лютого, було прийнято дарувати річ з овчини, щоб була щаслива.

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