Церковный календарь на март 2023: основные даты

Март — первый весенний месяц и принесет нам немало религиозных праздников и важных дней для верующих. ТСН.ua создал для вас церковный календарь на март 2023 года.

Так, в марте верующие готовятся к Воскресению Христову, ведь продолжается Великий пост, который заканчивается в канун Пасхи. Церковь также будет чтить память преподобного Феодора Киево-Печерского и преподобного Алексия.

Церковный календарь на март 2023 года: список праздников

Какими будут церковные праздники в марте 2023 года — можно узнать из календаря:

1 марта — мучеников Валента, Павла, Порфирия, Селевкия;

— мучеников Валента, Павла, Порфирия, Селевкия; 2 марта — преподобного Феодора Киево-Печерского ;

— преподобного Феодора Киево-Печерского ; 3 марта — святого Льва, епископа Римского, святителей Альва, Агапита и Флавиана;

— святого Льва, епископа Римского, святителей Альва, Агапита и Флавиана; 4 марта – апостолов от 70-ти: Архипа и Филимона;

– апостолов от 70-ти: Архипа и Филимона; 5 марта — 1-е воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподавшего Агафона;

— 1-е воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподавшего Агафона; 6 марта — начало 2-й недели Великого поста, Афанасия Исповедника, преподобного Тимофея, святых Евстахия и Георгия;

— начало 2-й недели Великого поста, Афанасия Исповедника, преподобного Тимофея, святых Евстахия и Георгия; 7 марта — обретение мощей мучеников в Евгении, мучеников Маврикия и 70-х воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других;

— обретение мощей мучеников в Евгении, мучеников Маврикия и 70-х воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других; 8 марта — священномученика Поликарпа, епископа Смирненского;

— священномученика Поликарпа, епископа Смирненского; 9 марта — первое и второе обретение Честного Председателя св. Иоанна Предтечи;

— первое и второе обретение Честного Председателя св. Иоанна Предтечи; 10 марта — святого Тарасия, архиепископа Константинопольского;

— святого Тарасия, архиепископа Константинопольского; 11 марта — святителя Порфирия, архиепископа Газького, Поминовение умерших;

— святителя Порфирия, архиепископа Газького, Поминовение умерших; 12 марта — 2-е воскресенье Великого поста, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских;

— 2-е воскресенье Великого поста, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских; 13 марта — начало 3-й недели Великого поста, преподобного Василия Исповедника;

— начало 3-й недели Великого поста, преподобного Василия Исповедника; 14 марта — преподобномученицы Евдокии;

— преподобномученицы Евдокии; 15 марта — священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;

— священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси; 16 марта – мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;

– мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; 17 марта — преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании;

— преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании; 18 марта — святого Конона Мандонского;

— святого Конона Мандонского; 19 марта — 3-е воскресенье Великого поста, хрестопоклинная, память 42-х мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;

— 3-е воскресенье Великого поста, хрестопоклинная, память 42-х мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены; 20 марта — начало 4-й недели Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других;

— начало 4-й недели Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других; 21 марта — преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;

— преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского; 22 марта — 40 мучеников Севастийских;

— 40 мучеников Севастийских; 23 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;

— мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента; 24 марта — святителей Софронеев, Антипа и Ефимия;

— святителей Софронеев, Антипа и Ефимия; 25 марта – преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;

– преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова; 26 марта — 4-е воскресенье Великого поста, день памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской;

— 4-е воскресенье Великого поста, день памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской; 27 марта — начало 5-й недели Великого поста, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского;

— начало 5-й недели Великого поста, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского; 28 марта – мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;

– мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев; 29 марта — мученика Савина, священномученика Александра;

— мученика Савина, священномученика Александра; 30 марта — Четверг Великого канона, преподобного Алексия, мужа Божия, мученика Марина;

— Четверг Великого канона, преподобного Алексия, мужа Божия, мученика Марина; 31 марта — святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.

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