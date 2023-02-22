Церковный календарь на март 2023: основные даты

Март — первый весенний месяц и принесет нам немало религиозных праздников и важных дней для верующих. ТСН.ua создал для вас церковный календарь на март 2023 года.
Так, в марте верующие готовятся к Воскресению Христову, ведь продолжается Великий пост, который заканчивается в канун Пасхи. Церковь также будет чтить память преподобного Феодора Киево-Печерского и преподобного Алексия.
Церковный календарь на март 2023 года: список праздников
Какими будут церковные праздники в марте 2023 года — можно узнать из календаря:
- 1 марта — мучеников Валента, Павла, Порфирия, Селевкия;
- 2 марта — преподобного Феодора Киево-Печерского ;
- 3 марта — святого Льва, епископа Римского, святителей Альва, Агапита и Флавиана;
- 4 марта – апостолов от 70-ти: Архипа и Филимона;
- 5 марта — 1-е воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподавшего Агафона;
- 6 марта — начало 2-й недели Великого поста, Афанасия Исповедника, преподобного Тимофея, святых Евстахия и Георгия;
- 7 марта — обретение мощей мучеников в Евгении, мучеников Маврикия и 70-х воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других;
- 8 марта — священномученика Поликарпа, епископа Смирненского;
- 9 марта — первое и второе обретение Честного Председателя св. Иоанна Предтечи;
- 10 марта — святого Тарасия, архиепископа Константинопольского;
- 11 марта — святителя Порфирия, архиепископа Газького, Поминовение умерших;
- 12 марта — 2-е воскресенье Великого поста, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских;
- 13 марта — начало 3-й недели Великого поста, преподобного Василия Исповедника;
- 14 марта — преподобномученицы Евдокии;
- 15 марта — священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;
- 16 марта – мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
- 17 марта — преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании;
- 18 марта — святого Конона Мандонского;
- 19 марта — 3-е воскресенье Великого поста, хрестопоклинная, память 42-х мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;
- 20 марта — начало 4-й недели Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других;
- 21 марта — преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;
- 22 марта — 40 мучеников Севастийских;
- 23 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;
- 24 марта — святителей Софронеев, Антипа и Ефимия;
- 25 марта – преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
- 26 марта — 4-е воскресенье Великого поста, день памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской;
- 27 марта — начало 5-й недели Великого поста, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского;
- 28 марта – мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;
- 29 марта — мученика Савина, священномученика Александра;
- 30 марта — Четверг Великого канона, преподобного Алексия, мужа Божия, мученика Марина;
- 31 марта — святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.
Читайте также: