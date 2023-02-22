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Церковный календарь на март 2023: основные даты

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
382
Время на прочтение
3 мин
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Церковный календарь на март 2023: основные даты

Церковный календарь на март 2023 года / Фото: Pexels

Март — первый весенний месяц и принесет нам немало религиозных праздников и важных дней для верующих. ТСН.ua создал для вас церковный календарь на март 2023 года.

Так, в марте верующие готовятся к Воскресению Христову, ведь продолжается Великий пост, который заканчивается в канун Пасхи. Церковь также будет чтить память преподобного Феодора Киево-Печерского и преподобного Алексия.

Церковный календарь на март 2023 года: список праздников

Какими будут церковные праздники в марте 2023 года — можно узнать из календаря:

  • 1 марта — мучеников Валента, Павла, Порфирия, Селевкия;
  • 2 мартапреподобного Феодора Киево-Печерского ;
  • 3 марта — святого Льва, епископа Римского, святителей Альва, Агапита и Флавиана;
  • 4 марта – апостолов от 70-ти: Архипа и Филимона;
  • 5 марта1-е воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподавшего Агафона;
  • 6 мартаначало 2-й недели Великого поста, Афанасия Исповедника, преподобного Тимофея, святых Евстахия и Георгия;
  • 7 марта — обретение мощей мучеников в Евгении, мучеников Маврикия и 70-х воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других;
  • 8 марта — священномученика Поликарпа, епископа Смирненского;
  • 9 марта — первое и второе обретение Честного Председателя св. Иоанна Предтечи;
  • 10 марта — святого Тарасия, архиепископа Константинопольского;
  • 11 марта — святителя Порфирия, архиепископа Газького, Поминовение умерших;
  • 12 марта2-е воскресенье Великого поста, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских;
  • 13 мартаначало 3-й недели Великого поста, преподобного Василия Исповедника;
  • 14 марта — преподобномученицы Евдокии;
  • 15 марта — священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;
  • 16 марта – мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
  • 17 марта — преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании;
  • 18 марта — святого Конона Мандонского;
  • 19 марта3-е воскресенье Великого поста, хрестопоклинная, память 42-х мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;
  • 20 мартаначало 4-й недели Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других;
  • 21 марта — преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;
  • 22 марта — 40 мучеников Севастийских;
  • 23 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;
  • 24 марта — святителей Софронеев, Антипа и Ефимия;
  • 25 марта – преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
  • 26 марта4-е воскресенье Великого поста, день памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской;
  • 27 мартаначало 5-й недели Великого поста, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского;
  • 28 марта – мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;
  • 29 марта — мученика Савина, священномученика Александра;
  • 30 марта — Четверг Великого канона, преподобного Алексия, мужа Божия, мученика Марина;
  • 31 марта — святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.

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Дата публикации
Просмотры
382
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