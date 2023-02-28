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Астрологический прогноз на 28 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
743
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 28 февраля

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день категорически не подходит для начала новых дел, поэтому их лучше отложить на более благоприятное время. Можно работать над проектами, которые были начаты ранее и по какой-то причине пока не закончены. От принятия важных решений и общения с начальством также желательно отказаться – пользы от этого все равно не будет, зато существует опасность ошибиться и быть неправильно понятыми. 

Символ дня: летучая мышь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый, кофе с молоком. 

Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг. 

За какую часть тела отвечает: грудной отдел. 

Болезни дня: стоит опасаться пищевых отравлений, межреберной невралгии и сердечно-сосудистых заболеваний. Если они являются хроническими, необходимо принять превентивные меры: принять прописанные врачом лекарства, соблюдать диету, больше гулять на свежем воздухе. Если ж человек сталкивается с такими недугами впервые, ему обязательно нужно обратиться к врачу. 

Питание дня: в питании нужно соблюдать умеренность и следить за тем, чтобы продукты были свежими и качественными. Пользу организму принесут фиточаи. 

Стрижка дня: один из худших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно обрезать плодовые деревья и кустарники. 

Магия и мистика дня: нельзя заниматься любовной магией – она принесет результат, противоположный ожидаемому. 

Сны дня: сны нынешней ночи пусты и не несут хоть сколько-нибудь полезной информации, поэтому нужно просто выбросить их из головы. 

Табу дня: нежелательно общаться с незнакомцами. 

Афоризм дня: "Две опасности не перестают угрожать миру – порядок и беспорядок" (Поль Валери). 

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Дата публикации
Просмотры
743
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