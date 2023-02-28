Астрологический прогноз на 28 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день категорически не подходит для начала новых дел, поэтому их лучше отложить на более благоприятное время. Можно работать над проектами, которые были начаты ранее и по какой-то причине пока не закончены. От принятия важных решений и общения с начальством также желательно отказаться – пользы от этого все равно не будет, зато существует опасность ошибиться и быть неправильно понятыми.

Символ дня: летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый, кофе с молоком.

Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: стоит опасаться пищевых отравлений, межреберной невралгии и сердечно-сосудистых заболеваний. Если они являются хроническими, необходимо принять превентивные меры: принять прописанные врачом лекарства, соблюдать диету, больше гулять на свежем воздухе. Если ж человек сталкивается с такими недугами впервые, ему обязательно нужно обратиться к врачу.

Питание дня: в питании нужно соблюдать умеренность и следить за тем, чтобы продукты были свежими и качественными. Пользу организму принесут фиточаи.

Стрижка дня: один из худших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно обрезать плодовые деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: нельзя заниматься любовной магией – она принесет результат, противоположный ожидаемому.

Сны дня: сны нынешней ночи пусты и не несут хоть сколько-нибудь полезной информации, поэтому нужно просто выбросить их из головы.

Табу дня: нежелательно общаться с незнакомцами.

Афоризм дня: "Две опасности не перестают угрожать миру – порядок и беспорядок" (Поль Валери).

Читайте также: