Астрологічний прогноз на 28 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день категорично не підходить для початку нових справ, тому краще відкласти їх на більш сприятливий час. Можна працювати над проєктами, які були започатковані раніше і з якоїсь причини поки що не закінчені. Від ухвалення важливих рішень та спілкування з начальством також бажано відмовитись – користі від цього однаково не буде, зате існує небезпека помилитися та бути неправильно зрозумілими.

Символ дня: Кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: коричневий, шоколадний, каштановий, кава з молоком.

Щасливі камені дня: олександрит, чорні перли.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: варто побоюватися харчових отруєнь, міжреберної невралгії та серцево-судинних захворювань. Якщо вони є хронічними, необхідно вжити превентивних заходів: вжити прописані лікарем ліки, дотримуватися дієти, більше гуляти на свіжому повітрі. Якщо людина стикається з такими недугами вперше, їй обов'язково потрібно звернутися до лікаря.

Харчування дня: у харчуванні потрібно дотримуватися помірності і стежити за тим, щоб продукти були свіжими та якісними. Користь організму принесуть фіточаї.

Стрижка дня: один із найгірших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна обрізати плодові дерева та чагарники.

Магія та містика дня: не можна займатися любовною магією – вона принесе результат, протилежний очікуваному.

Сни дня: сни нинішньої ночі порожні і не несуть хоч скільки корисної інформації, тому потрібно просто викинути їх з голови.

Табу дня: небажано спілкуватися із незнайомцями.

Афоризм дня: «Дві небезпеки не припиняють загрожувати світові – лад та безладдя» (Поль Валері).

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