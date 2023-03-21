Какому знаку Зодиака повезет 22 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 марта?

День, когда можно приступать к реализации важных проектов, правда, делать это желательно, не торопясь – для активных и решительных действий время пока не пришло. Лунная энергия, если попасть в ее поток, сделает реальностью любые задачи. Любые обстоятельства и ситуации, в которые человек попадет сегодня, станут продолжением того, что с ним случалось ранее, и следствием его слов и поступков, поэтому и относиться к ним нужно соответственно – как к полезному опыту.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как и остальные одиннадцать знаков Зодиака, находятся, образно говоря, на низком старте – в ожидании работы над проектом, который задумывали уже давно. Но повезет им гораздо больше, чем другим: они начнут действовать раньше и эффективнее, да и удача будет на их стороне, а потому окажутся успешнее остальных. Главное, не суетиться и не торопиться, только в таком случае им удастся не совершить ни одной ошибки, на исправление которых уходит, как известно, слишком много времени, а ведь его можно потратить на движение к поставленной цели.

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