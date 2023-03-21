Гороскоп на 22 марта для всех знаков Зодиака: день удачных стартов

День максимально благоприятен для старта любых – в том числе и самых серьезных и сложных – проектов.

Прежде всего речь идет о профессиональной деятельности, но велика вероятность важных событий – и соответствующих им действий – в хозяйственной деятельности – например, в виде ремонта или личной жизни: можно официально оформлять свои отношения с близким человеком, начинать совместную жизнь.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 марта для Овнов

Любой находящийся рядом человек, и близкие люди в этом смысле не исключение, вызовет у вас серьезное раздражение, поэтому, чем меньше вы сегодня будете общаться с людьми, тем лучше – как для вас, так и для них.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 марта для Тельцов

Энергию, которая будет буквально бурлить в этот день, необходимо направить в мирное русло, в противном случае она, вырвавшись из-под контроля, заставит представителей вашего знака наделать глупостей.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 марта для Близнецов

Постарайтесь погасить раздражительность, которая может испортить отношения с кем-то из близких вам людей – согласитесь, настроение, от которого уже завтра не останется и следа, этого не стоит.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 марта для Раков

К встрече с деловыми партнерами нужно тщательно подготовиться: на одном обаянии сегодня выехать не удастся, необходимо иметь в запасе убедительные факты, доводы и аргументы.

Лев (23.07 – 21.08)

Не стоит покидать свой дом, даже если речь идет всего лишь о поездке на загородную дачу, если в ней нет насущной необходимости – нужного результат по объективным причинам достичь не удастся.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 марта для Дев

Если вы давно думали о смене места работы, а то и своей деятельности в целом, наступило хорошее время для реализации этого желания – есть вероятность перехода на новую должность или в другую фирму.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 марта для Весов

Хорошее известие, которое вы давно ждете, положительно отразится не только на вашем настроении, но и на самочувствии: после его получения вы буквально сможете сдвинуть горы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 марта для Скорпионов

Любое ваше замечание в адрес другого человека может стать причиной его плохого настроения вплоть до депрессии, поэтому постарайтесь сдержать себя и – хотя бы по возможности – никого не задеть.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 марта для Стрельцов

Прилив энергии, который вы почувствуете после обеда, позволит вам сделать все запланированное легче и быстрее, чем обычно, поэтому особенно важные дела нужно приурочить именно к этому времени.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 марта для Козерогов

День особенно успешен для работников торговли, которым удастся сбыть с рук любой – в том числе и залежалый – товар, но это не значит, что люди других профессий не могут заниматься куплей и продажей.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 марта для Водолеев

Не пытайтесь силой заставить свой организм работать: если почувствуете усталость, найдите время для отдыха – восстановив силы, вы сможете все сделать гораздо быстрее и, что немаловажно, качественнее.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 марта для Рыб

От встреч с друзьями, даже если вы давно с ними не виделись, лучше отказаться: разговор, как говорят в таких случаях, не заладится, а на почве несходства взглядов на жизнь вероятная досадная ссора.

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