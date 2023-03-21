Гороскоп на 22 марта для всех знаков Зодиака: день удачных стартов

День максимально благоприятен для старта любых – в том числе и самых серьезных и сложных – проектов.
Прежде всего речь идет о профессиональной деятельности, но велика вероятность важных событий – и соответствующих им действий – в хозяйственной деятельности – например, в виде ремонта или личной жизни: можно официально оформлять свои отношения с близким человеком, начинать совместную жизнь.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 22 марта для Овнов
Любой находящийся рядом человек, и близкие люди в этом смысле не исключение, вызовет у вас серьезное раздражение, поэтому, чем меньше вы сегодня будете общаться с людьми, тем лучше – как для вас, так и для них.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 22 марта для Тельцов
Энергию, которая будет буквально бурлить в этот день, необходимо направить в мирное русло, в противном случае она, вырвавшись из-под контроля, заставит представителей вашего знака наделать глупостей.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 22 марта для Близнецов
Постарайтесь погасить раздражительность, которая может испортить отношения с кем-то из близких вам людей – согласитесь, настроение, от которого уже завтра не останется и следа, этого не стоит.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 22 марта для Раков
К встрече с деловыми партнерами нужно тщательно подготовиться: на одном обаянии сегодня выехать не удастся, необходимо иметь в запасе убедительные факты, доводы и аргументы.
Лев (23.07 – 21.08)
Не стоит покидать свой дом, даже если речь идет всего лишь о поездке на загородную дачу, если в ней нет насущной необходимости – нужного результат по объективным причинам достичь не удастся.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 22 марта для Дев
Если вы давно думали о смене места работы, а то и своей деятельности в целом, наступило хорошее время для реализации этого желания – есть вероятность перехода на новую должность или в другую фирму.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 22 марта для Весов
Хорошее известие, которое вы давно ждете, положительно отразится не только на вашем настроении, но и на самочувствии: после его получения вы буквально сможете сдвинуть горы.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 22 марта для Скорпионов
Любое ваше замечание в адрес другого человека может стать причиной его плохого настроения вплоть до депрессии, поэтому постарайтесь сдержать себя и – хотя бы по возможности – никого не задеть.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 22 марта для Стрельцов
Прилив энергии, который вы почувствуете после обеда, позволит вам сделать все запланированное легче и быстрее, чем обычно, поэтому особенно важные дела нужно приурочить именно к этому времени.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 22 марта для Козерогов
День особенно успешен для работников торговли, которым удастся сбыть с рук любой – в том числе и залежалый – товар, но это не значит, что люди других профессий не могут заниматься куплей и продажей.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 22 марта для Водолеев
Не пытайтесь силой заставить свой организм работать: если почувствуете усталость, найдите время для отдыха – восстановив силы, вы сможете все сделать гораздо быстрее и, что немаловажно, качественнее.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 22 марта для Рыб
От встреч с друзьями, даже если вы давно с ними не виделись, лучше отказаться: разговор, как говорят в таких случаях, не заладится, а на почве несходства взглядов на жизнь вероятная досадная ссора.
Читайте также:
- Каким знакам Зодиака повезет в любви с 20 по 26 марта
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 20-26 марта
- Что принесет нам весна 2023 года: рекомендации астролога на этот период