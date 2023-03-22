В Хмельницком раздались взрывы

Воздушная тревога длится уже более двух часов.

В Хмельницком слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Больше подробностей не озвучивается.

Очевидцы подозревают о "прилете" в городе.

"Был слышен звук взрыва в Хмельницком. Оставайтесь в укрытиях!" — подтвердила информацию Хмельницкая ОВА.

Продолжающаяся воздушная тревога связана с враждебными беспилотниками.

Взрывы уже слышали в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Предварительно все взрывы – следствие работы ПВО.

Также читайте В Житомирской области работает ПВО — власть

Напомним, что по Украине распространяется воздушная тревога: увеличилось количество областей, где раздается сирена.

Также в Киевской области — угроза атаки дронами: силы ПВО наготове.

Недавно воздушная тревога была объявлена и в Тернопольской области.

Читайте также:

Харьковщина под обстрелами: снаряды прилетают местным во двор