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В Хмельницком раздались взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2316
Время на прочтение
1 мин
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В Хмельницком раздались взрывы

Фото: ТСН.ua

Воздушная тревога длится уже более двух часов.

В Хмельницком слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Больше подробностей не озвучивается.

Очевидцы подозревают о "прилете" в городе.

"Был слышен звук взрыва в Хмельницком. Оставайтесь в укрытиях!" — подтвердила информацию Хмельницкая ОВА.

Продолжающаяся воздушная тревога связана с враждебными беспилотниками.

Взрывы уже слышали в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Предварительно все взрывы – следствие работы ПВО.

Напомним, что по Украине распространяется воздушная тревога: увеличилось количество областей, где раздается сирена.

Также в Киевской области — угроза атаки дронами: силы ПВО наготове.

Недавно воздушная тревога была объявлена и в Тернопольской области.

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Дата публикации
Просмотры
2316
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