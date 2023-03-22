В Хмельницком раздались взрывы

Воздушная тревога длится уже более двух часов.
В Хмельницком слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Больше подробностей не озвучивается.
Очевидцы подозревают о "прилете" в городе.
"Был слышен звук взрыва в Хмельницком. Оставайтесь в укрытиях!" — подтвердила информацию Хмельницкая ОВА.
Продолжающаяся воздушная тревога связана с враждебными беспилотниками.
Взрывы уже слышали в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях.
Предварительно все взрывы – следствие работы ПВО.
Напомним, что по Украине распространяется воздушная тревога: увеличилось количество областей, где раздается сирена.
Также в Киевской области — угроза атаки дронами: силы ПВО наготове.
Недавно воздушная тревога была объявлена и в Тернопольской области.
Читайте также: