У Хмельницькому пролунали вибухи

Повітряна тривога триває вже понад дві години.

У Хмельницькому чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Більше подробиць не озвучується.

Очевидці підозрюють про "приліт" у місті.

"Було чутно звук вибуху у Хмельницькому. Залишайтеся в укриттях!", - підтвердила інформацію Хмельницька ОВА.

Триває повітряна тривога пов'язана з ворожими безпілотниками.

Вибухи вже чули у Київській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Попередньо всі вибухи – це наслідок роботи ППО.

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Нагадаємо, що Україною шириться повітряна тривога: збільшилася кількість областей, де лунає сирена.

Також на Київщині - загроза атаки дронами: сили ППО напоготові.

Нещодавно повітряну тривогу оголосили і в Тернопільській області.

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