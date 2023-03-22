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У Хмельницькому пролунали вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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5494
Час на прочитання
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У Хмельницькому пролунали вибухи

Фото: ТСН.ua

Повітряна тривога триває вже понад дві години.

У Хмельницькому чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Більше подробиць не озвучується. 

Очевидці підозрюють про "приліт" у місті. 

"Було чутно звук вибуху у Хмельницькому. Залишайтеся в укриттях!", - підтвердила інформацію Хмельницька ОВА. 

Триває повітряна тривога пов'язана з ворожими безпілотниками. 

Вибухи вже чули у Київській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. 

Попередньо всі вибухи – це наслідок роботи ППО. 

Нагадаємо, що Україною шириться повітряна тривога: збільшилася кількість областей, де лунає сирена

Також на Київщині - загроза атаки дронами: сили ППО напоготові. 

Нещодавно повітряну тривогу оголосили і в Тернопільській області.

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Дата публікації
Перегляди
5494
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