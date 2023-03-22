У Хмельницькому пролунали вибухи

Повітряна тривога триває вже понад дві години.
У Хмельницькому чутно звуки вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Більше подробиць не озвучується.
Очевидці підозрюють про "приліт" у місті.
"Було чутно звук вибуху у Хмельницькому. Залишайтеся в укриттях!", - підтвердила інформацію Хмельницька ОВА.
Триває повітряна тривога пов'язана з ворожими безпілотниками.
Вибухи вже чули у Київській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
Попередньо всі вибухи – це наслідок роботи ППО.
Нагадаємо, що Україною шириться повітряна тривога: збільшилася кількість областей, де лунає сирена.
Також на Київщині - загроза атаки дронами: сили ППО напоготові.
Нещодавно повітряну тривогу оголосили і в Тернопільській області.
Читайте також: