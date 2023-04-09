У Повітряних силах повідомили, коли системи Patriot будуть в Україні

Окрім західних систем протиповітряної оборони, у Повітряних силах чекають на “ще багато потужного і цікавого”.

Уже найближчим часом Збройні сили України отримають для протиракетної оборони системи NASAMS, IRIS-T, а також Patriot та SAMP/T.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Мова йде про ті системи, які нам вже обіцяли надати – NASAMS, IRIS-T, а також Patriot та SAMP/T, які вже найближчим часом вже мають зайти в Україну. Було оголошено про 2 місяці, що будуть навчатися наші фахівці. Очікуємо, що вони з'являться”, - сказав він.

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За його словами, окрім західних систем ППО, у Повітряних силах чекають на “ще багато потужного і цікавого”.

Також Юрій Ігнат наголосив, що тема винищувачів F-16 не повинна сходити з вуст, оскільки це дозволить ЗСУ отримати перевагу в повітрі та перемогти.

Нагадаємо, українські військові, які прибули до США для освоєння управління системою ППО Patriot, вже закінчують навчання.

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