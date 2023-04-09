В Воздушных силах сообщили, когда системы Patriot будут в Украине

Кроме западных систем противовоздушной обороны, в Воздушных силах ждут "еще много мощного и интересного".

В ближайшее время Вооруженные силы Украины получат для противоракетной обороны системы NASAMS, IRIS-T, а также Patriot и SAMP/T.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

“Речь идет о тех системах, которые нам уже обещали предоставить – NASAMS, IRIS-T, а также Patriot и SAMP/T, которые уже в ближайшее время должны зайти в Украину. Было объявлено о 2 месяцах, на протяжении которых будут учиться наши специалисты. Ожидаем, что они появятся”, – сказал он.

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По его словам, кроме западных систем ПВО, в Воздушных силах ждут "еще много мощного и интересного".

Также Юрий Игнат подчеркнул, что тема истребителей F-16 не должна сходить с уст, поскольку это позволит ВСУ получить преимущество в воздухе и победить.

Напомним, украинские военные, прибывшие в США для освоения управления системой ПВО Patriot, уже заканчивают обучение.

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