Украина может получить системы Patriot раньше — Минобороны США

Системы противовоздушной обороны Patriot могут доставить в Украину быстрее, чем планировалось.

Американские системы ПВО Patriot доставят в Украину быстрее, чем планировалось.

Об этом со ссылкой на представителей Министерства обороны США пишет СNN.

Как отмечается, в ближайшие дни 65 украинских военных закончат обучение по использованию зенитно-ракетных комплексов. После чего их доставят в Европу для дальнейшей подготовки. Помогло нашим защитникам, что у них уже есть базовые знания по управлению систем ПВО.

"Наша оценка такова, что украинские солдаты поражают и совершенно быстро учатся", — сказал бригадный генерал Шейн Морган.

В общем, украинским военным выделили на учебу 10 недель, однако справились они за восемь. Подчеркивается, что график тренировок был "агрессивным" — наши защитники тренировались ежедневно с семи утра до шести вечера.

Напомним, что Польша и Словакия передадут Украине самолеты МиГ-29 – многоцелевые советские истребители четвертого поколения, однако для победы над страной-агрессорской Россией необходимы американские F-16.

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