Україна може отримати системи Patriot раніше - міноборони США

Системи протиповітряної оборони Patriot можуть доставити до України швидше, ніж планувалося.

Американські системи ППО Patriot доставлять до України швидше, ніж планувалося.

Про це з посиланням на представників міністерства оборони США пише СNN.

Як зазначається, найближчими днями 65 українських військових закінчать навчання по використанню зенітно-ракетних комплексів. Після чого їх доправлять до Європи для подальшої підготовки. Допомогло нашим оборонцям те, що у них були базові знання з управління систем ППО.

“Наша оцінка така, що українські солдати вражають і абсолютно швидко навчаються”, — сказав бригадний генерал Шейн Морган.

Загалом, українським військовим виділили на навчання 10 тижнів, проте справилися вони за вісім. Підкеслюється, що графік тренувань був “агресивним” - наші оборонці тренувалися щодня з сьомуї ранку до шостої вечора.

Нагадаємо, що Польща та Словаччина передадуть Україні літаки МіГ-29 — багатоцільові радянські винищувачі четвертого покоління, однак для перемоги над країною-агресоркою Росією необхідні американські F-16.

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