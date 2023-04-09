Тейлор Свіфт розійшлася з нареченим після шести років стосунків

Шанувальників американської співачки Тейлор Свіфт приголомшила новина про її розставання з британським актором Джо Елвіном.

Як повідомили інсайдери Page Six, пара розірвала свої стосунки ще декілька тижнів тому. За словами близьких ексзакоханих, вони розійшлися на дружній ноті.

"Це не було драматично. Все просто йшло своєю чергою", - сказали інсайдери.

Тейлор та Джо зустрічалися цілих шість років. Ба більше, у ЗМІ навіть активно ходили чутки про заручини 32-річної співачки та 30-річного актора. У лютому 2022 Свіфт засвітила на пальці розкішну обручку та натякнула на те, що вони з коханим готуються до весілля. Проте офіційних заяв пара так і не зробила.

Нагадаємо, що Тейлор та Джо почали зустрічатися після вечора Met Gala 2016 року. Закохані майже рік приховували свої стосунки від публіки. Співачка навіть присвятила декілька пісень своєму бойфренду.

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