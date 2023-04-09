Тіна Кароль похизувалася подарунком від фанів, де зображена в обіймах загадкового чоловіка

Співачка Тіна Кароль отримала несподіваний подарунок від свого фан-клубу.

Шанувальники з подарували виконавиці джинсову куртку, на якій була намальована сама Тіна у обіймах незнайомця. Стильним подарунком Кароль похизувалася у сторіз в Instagram.

Виконавиця додала колаж з чотирьох фото, на яких позувала у casual-образі з новою курткою, яку доповнила чорними лосинами, білими кросівками з високими шкарпетками та окулярами.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Дякую, фантіна та дантіна", - звернулася до шанувальників Кароль.

Презент артистці зробили її прихильники з так званих клубі "фантіна" та "дантіна". Останні, підтримують ще й співака Дана Балана. Тож можливо, що на малюнки вони хотіли показати їх разом.

Під час суддівства виконавців у шоу "Голос країни" активно ходили чутки про їхні романтичні стосунки та й самі Тіна та Дан підігрівали новини. Втім, жодних офіційних заяв про свій роман пара не робила.

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