32-річна Тейлор Свіфт вперше виходить заміж - ЗМІ

Зірка вже понад п'ять років зустрічається з коханим.

Популярна американська співачка Тейлор Свіфт вперше виходить заміж.

Стало відомо, що 32-річна артистка заручилася з 30-річним британським актором, Джо Елвіном. З коханим зірка зустрічається вже понад п'ять років. Про заручини пари повідомило видання Life & Style Magazine.

Загалом, про те, що Тейлор Свіфт вперше виходить заміж почали пліткувати ще в січні, коли закохані разом вирушили в романтичну відпустку до Корнуолла.

Тейлор Свіфт / Associated Press

Парочка поки не дає жодних коментарів з приводу цього.

Зазначимо, Тейлор та Джо почали зустрічатися 2016 року. Закохані переважно тримають в таємниці своє особисте життя.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт раніше мала чимало романів. Вона зустрічалася з зі співаком Джо Джонасом, актором Лукасом Тіллем, Тейлором Лотнером, виконавцем Джоном Мейєром, Джейком Джилленголом, Конором Кеннеді, Гаррі Стайлсом, Кельвіном Гаррісом, Томом Гіддлстоном.

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