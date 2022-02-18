32-летняя Тейлор Свифт впервые выходит замуж — СМИ

Звезда уже больше пяти лет встречается с возлюбленным.

Популярная американская певица Тейлор Свифт впервые выходит замуж.

Стало известно, что 32-летняя артистка обручилась с 30-летним британским актером Джо Элвином. С любимым звезда встречается уже больше пяти лет. О помолвке пары сообщило издание Life & Style Magazine.

В общем, о том, что Тейлор Свифт впервые выходит замуж начали сплетничать еще в январе, когда влюбленные вместе отправились в романтический отпуск в Корнуолл.

Тейлор Свифт / Associated Press

Парочка пока не дает никаких комментариев по этому поводу.

Тейлор и Джо начали встречаться в 2016 году. Влюбленные преимущественно держат в тайне свою личную жизнь.

Напомним, у Тейлор Свифт раньше было немало романов. Она встречалась с певцом Джо Джонасом, актером Лукасом Тиллем, Тейлором Лотнером, исполнителем Джоном Мейером, Джейком Джилленголом, Конором Кеннеди, Гарри Стайлсом, Кельвином Харрисом, Томом Хиддлстоном.

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