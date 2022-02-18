58-річна Оксана Байрак показала, який вигляд мала в дитинстві

Нещодавно зірка святкувала день народження.

Відома українська режисерка Оксана Байрак декілька днів тому відсвяткувала 58-річчя.

Знаменитість отримала чимало привітань від колег, друзів, прихильників. Втім, режисерка також вирішила на сторінці в Instagram написати декілька приємних слів. Вона побажала собі більше творити та досягати нових вершин.

"Ну що, найнеймовірніша дівчинка у Всесвіті! Моя Ксю! Кохай! Твори! Підкорюй далі! Не ставай перемагати, переможнице! І, як раніше, дивись на світ широко розплющеними очима, кольори мінливої морської стихії! Повними світла та щастя!" - побажала собі Оксана.

Оксана Байрак в дитинстві / instagram.com/ksanabayrak

Також режисерка опублікувала разом з побажаннями дитяче фото. На чорно-білому знімку Оксана зображена з коротким волоссям та бантиком на голові. Майбутня зірка стояла на стільчику та уважно дивилася в камеру фотоапарату.

Нагадаємо, Оксана Байрак народилася 16 лютого 1964 року.

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