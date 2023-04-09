Тейлор Свифт разошлась с женихом после шести лет отношений

Поклонников американской певицы Тейлор Свифт ошеломила новость о ее расставании с британским актером Джо Элвином.

Как сообщили инсайдеры Page Six, пара разорвала свои отношения еще несколько недель назад. По словам близких экс-влюбленных, они разошлись на дружеской ноте.

"Это не было драматично. Все просто шло своим чередом", — сказали инсайдеры.

Тейлор и Джо встречались целых шесть лет. Более того, в СМИ даже активно ходили слухи о помолвке 32-летней певицы и 30-летнего актера. В феврале 2022 года Свифт засветила на пальце роскошное кольцо и намекнула на то, что они с любимым готовятся к свадьбе. Однако официальных заявлений пара так и не сделала.

Тейлор и Джо начали встречаться после вечера Met Gala 2016 года. Влюбленные почти год скрывали свои отношения от публики. Певица даже посвятила несколько песен своему бойфренду.

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